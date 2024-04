Odzovite se na presejalni pilotni program za odkrivanje raka na želodcu

Do danes so v ZD Ljubljana uspeli pridobiti odziv 1600 pacientov. S polovico so že vzpostavili stik in jih povabili na odvzem krvi. Prvi rezultati teh seroloških testiranj so prišli v tem tednu. Beležijo približno 12 odstotkov pozitivnih, torej takih, ki imajo v krvi protitelesa na Helicobacter pylori, je na novinarski konferenci danes dejala Stegne Ignjatovičeva.

Povabilo k udeležbi v programu je te dni prejelo 6200 naključnih pacientov ZD Ljubljana, starih med 30 in 34 let, ki bodo testirani na okužbo s Helicobacter pylori in ob morebitnem pozitivnem rezultatu na okužbo začeli z zdravljenjem z antibiotičnimi zdravili ter zdravili za zniževanje želodčne kisline.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Zdravstvenim domom (ZD) Ljubljana januarja začel pilotni projekt presejanja in zdravljenja okužbe z bakterijo Helicobacter pylori za preprečevanje raka želodca. Ta poteka v okviru evropskega projekta Togas, katerega cilj je prispevati k izboljšanju in krepitvi zdravja v EU z zmanjšanjem bremena, ki ga povzroča rak želodca.

Paciente, ki imajo v krvi protitelesa, bodo prihodnji teden vabili na dihalni test, s katerim bodo potrdili aktivno okužbo. V naslednjih dveh tednih bodo vse, ki so se odzvali, povabili na serološko testiranje in tudi začeli aktivno vabiti tiste, ki se na vabilo niso odzvali, je dejala. Od povabljenih želijo k raziskavi pridobiti še vsaj 1500 pacientov. "Resnično prosimo vse, ki so prejeli pisno vabilo, da se nanj odzovejo," je poudarila.

Ob tem je poudarila, da lahko v raziskavi sodelujejo le tisti, ki so jih k sodelovanju povabili. Vsem pa v primeru kakršnih koli težav, ki bi lahko bile povezane z okužbo z bakterijo, svetujejo, naj se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom.

Namen raziskave Togas, v okviru katere poteka pilotni projekt, je pravočasno odkrivanje in zdravljenje okužbe z bakterijo, ki je pomemben dejavnik tveganja za rak želodca, povzroča pa tudi druge težave, kot so vnetja, razjede na želodcu in dvanajstniku, malt limfom, anemije, dispepsija ...

Na preventivno presejalno testiranje na bakterijo Helicobacter pylori poziva tudi NIJZ. Slovenija v EU namreč še vedno spada med države z najvišjo incidenco raka želodca, je pojasnila Tatjana Kofol Bric z NIJZ. Prizadevajo si, da bi program po približno petletnem obdobju uvedli po celotni Sloveniji.

