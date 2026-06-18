Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

OECD proti božičnici, sindikati: Zaposleni božičnice brez boja ne bodo vrnili

Ljubljana, 18. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Božičnica

Lahko se zgodi, da zaposleni ostanejo brez božičnice. Vlado Janeza Janše k temu poziva OECD, ki meni, da bi morala biti božičnica prostovoljna. Mnenju OECD so pritrdili predstavniki gospodarstva, medtem ko so sindikati do ukinitve božičnice oziroma zimskega regresa precej bolj skeptični. Pravijo, da je to zanje priborjena pravica, ki je brez boja ne bodo vrnili. OECD poleg tega poziva k zmanjšanju obremenitve dela, na drugi strani pa k višji obdavčitvi potrošnje in nepremičnin. Na novo koalicijo je padla tudi kritika fiskalnega sveta, da imajo ukrepi, predvideni v koalicijski pogodbi, pretežno negativen vpliv na javne finance. Ob tem predsednik vlade Janez Janša sporoča, da so po sestanku s fiskalnim svetom ugotovili, da jim je Golobova vlada pustila rekorden primanjkljaj v proračunu.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: OECD proti obvezni božičnici
    05:02
    Iz 24UR ZVEČER: OECD proti obvezni božičnici
  • Iz 24UR ZVEČER: Lahovnik o ukinitvi obvezne božičnice
    04:07
    Iz 24UR ZVEČER: Lahovnik o ukinitvi obvezne božičnice

Med prvim letošnjim vročinskim valom verjetno ni veliko tistih, ki razmišljajo o božiču. Zato je toliko več pozornosti vzbudil poziv OECD, da obveznih božičnic, ki državo in delodajalce letno stanejo okoli 600 milijonov evrov, ne bi smeli ohraniti ter da bi morale ostati prostovoljna odločitev delodajalcev. Temu pritrjujejo v gospodarstvu, kjer menijo, da je zimska nagrada smiselna predvsem v posebej uspešnih oziroma nadpovprečnih okoljih.

"Ne zdi se nam korektno, da država enostavno nalaga in zapoveduje tudi podjetjem, ki imajo težave pri poslovanju, in tistim, ki niso posebej poslovno uspešna, da morajo izplačevati to izplačilo," pravi izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček.

Na drugi strani sindikati ne vidijo veliko možnosti za uresničitev priporočila OECD o ukinitvi obvezne božičnice.

"Zaposleni v tej državi božičnice brez boja ne bodo vrnili. To je za nas pridobljena pravica in borili se bomo, da tudi ostane. Prepričan sem, da bosta javni in zasebni sektor pri tem nastopila skupaj," poudarja glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

Na ministrstvu za finance danes pred kamero niso želeli nastopiti, so pa v pisnem odgovoru sporočili, da trenutno ne razmišljajo o ukinitvi obveznega zimskega regresa. Ob tem podpirajo neposreden dialog vlade, delodajalcev in sindikatov v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

V OECD še naprej pozivajo tudi k zmanjšanju obremenitve dela in k višjim davkom na potrošnjo ter nepremičnine, ki naj bi bili ugodnejši z vidika spodbujanja rasti.

"Nam ni pomembno, po kateri poti bi do te razbremenitve prišlo. Želimo si, da bi se zgodila čim prej, da bi zaposleni to občutili kot višje neto prejemke in da bi se trend dodatnega obremenjevanja dela, ki smo mu bili priča v prejšnjem mandatu, dokončno zaključil," meni Gorenšček.

Predstavniki gospodarstva si želijo čimprejšnjega sprejetja interventnega zakona, ki se je zataknil na ustavnem sodišču, uvedbe razvojne kapice ter sprememb dohodninske lestvice.

Sindikati ob tem opozarjajo: "Mi smo vedno za višje neto plače, vendar je treba povedati, s čim bomo to nadomestili. To pomeni manj prispevkov in manj davkov. Verjetno ne bomo jemali javnemu šolstvu ali univerzalnemu javnemu zdravstvu. Bi pa bili za to, da se bolj obremeni tiste, ki zelo dobro živijo od oddajanja nepremičnin," pravi Štrukelj.

V luči ukrepov prejšnjega mandata je danes na obisku pri predsednici republike Nataši Pirc Musar o javnih financah spregovoril tudi novi predsednik vlade Janez Janša, ki je bil kritičen do delovanja Golobove vlade.

"Po pogovorih s fiskalnim svetom pred dnevi smo ugotovili, da je rast izdatkov oziroma stroškov funkcioniranja države v zadnjem letu rekordna glede na vsa obdobja, ki smo jih doživeli v času samostojne Slovenije," je dejal Janša.

Ob opozorilih OECD je novi koaliciji sporočilo namenil tudi fiskalni svet, ki opozarja, da ima koalicijska pogodba vlade Janeza Janše več pomanjkljivosti.

"Finančno je mogoče ovrednotiti le okoli deset odstotkov ukrepov. To odstopa od najboljših praks, kjer so koalicijske pogodbe hkrati tudi dokument, ki predstavlja osnovo za fiskalno politiko," pravi predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun.

Po njegovih besedah gre pri večini teh ukrepov, ki jih je bilo mogoče oceniti, za predloge, ki bodisi zmanjšujejo javne prihodke bodisi povečujejo javne izdatke. "Če ne bodo našli kompenzacije, če ne bo ustrezne časovnice, če ne bo določenih osnovnih prioritet, bo seveda ta program, ki ga vsebuje koalicijska pogodba, zelo težko izvedljiv," opozarja.

Kot še dodaja Kračun, bo prvi resen preizkus nove vlade priprava proračuna oziroma morebitni rebalans. Takrat se bo pokazalo, kako se bodo predvolilne in koalicijske obljube uskladile z dejanskimi zmožnostmi javnih financ.

OECD božičnica sindikati javne finance

Je zmaga Jankovića po 20 letih prvič vprašljiva?

24ur.com OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino
24ur.com Obvezna božičnica: kdo je za in kdo proti?
Cekin.si OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
24ur.com Predlog novele zakona o delovnih razmerjih: sindikati na nogah
24ur.com Golob o božičnici: Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja
24ur.com Vlada: Božičnica pol minimalne plače. Delodajalci: Letos je ni možno izplačati
24ur.com V nekaterih podjetjih božičnica in tudi nagrada za poslovno uspešnost
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Očetje tudi jokajo: čustvena plat, o kateri se premalo govori
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
Ko mama navija za oba: brat proti bratu na največjem odru sveta
zadovoljna
Portal
Ganljive besede žene in hčere ob hudi bolezni igralca
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, ribe bodo deležne naklonjenosti
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Modni kos, ki ga na poletne večere nosijo vse Slovenke
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
Tjaša Vrečič uživa v Egiptu, dogodivščin ji ne manjka
vizita
Portal
Amy Schumer o nevidni bolečini in dolgi poti do diagnoze
Zjutraj brez energije in napihnjeni? Preizkusite ta preprost ritual
Zjutraj brez energije in napihnjeni? Preizkusite ta preprost ritual
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Kako zaščititi lase in lasišče pred UV-žarki: napake, ki jih poleti dela večina ljudi
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
Zakaj se poleti poveča tveganje za srčni infarkt
cekin
Portal
S to veščino si lahko povečate prihodke za kar 50 odstotkov
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Dopust si lahko privoščite – če poznate ta pravila
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
Kdaj si Evropejci lahko privoščijo prvo stanovanje: Slovenci čakamo dlje, kot mislite
moskisvet
Portal
Sosedski spor zaradi smrdljivih rib postal spletna senzacija
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Vroča Brazilka navdušila: z zastavo v roki razvnela oboževalce
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Imate na telefonu katero od teh aplikacij? Takoj jo izbrišite!
Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil
Ima ljubico, a žene ne zapusti – razlog vas bo presenetil
dominvrt
Portal
Ste na vrtu opazili te kroglice? Strokovnjaki opozarjajo: ukrepajte takoj
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Kako s folijo podaljšati svežino banan za cel teden
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
okusno
Portal
Sadje, ki ga Slovenci poleti premalo izkoriščamo (in raste skoraj na vsakem vrtu)
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Milijoni ogledov ne lažejo? Preizkusili smo najbolj vroč poletni recept
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763