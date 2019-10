OECD zaskrbljen zaradi uvedbe parlamentarne preiskave v primeru Kangler

Iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) so izrazili zaskrbljenost nad "zahtevo Državnega sveta RS, da se uvede parlamentarna preiskava glede pregona domnevnih korupcijskih ravnanj enega izmed njegovih članov".

Kot so dodali, je parlament zahtevo sprejel in uvedel parlamentarno preiskavo, ki naj bi preverila "domnevne politične motive tožilcev in sodnikov, ki so vpleteni v te primere".

OECD: Preiskava bi lahko pomenila neposredni pritisk na sodstvo

Spomnimo, Državni zbor je na zahtevo Državnega sveta julija odredil parlamentarno preiskavo o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri pregonu državnega svetnika Franca Kanglerja. Preiskavo so pozdravili v nevladnih strankah, iz vrst koalicije in Levice pa je bilo ob opozorilih o njeni nedopustnosti slišati napovedi, da v preiskovalni komisiji ne nameravajo sodelovati.

V sporočilu, ki ga je sprejela Delovna skupina OECD za boj proti podkupovanju v mednarodnem poslovanju, so izrazili zaskrbljenost, da bi lahko preiskava pomenila neposredni pritisk politike na delo in delovanje neodvisne sodne veje oblasti.

"Delovna skupina ugotavlja, da lahko to vpliva tudi na sposobnost Slovenije, da izpolni svoje obveznosti iz Konvencije OECD proti podkupovanju, specifično člen 5, ki govori o neodvisni preiskavi in pregonu. Slovenija se je vsem članicam Delovne skupine za boj proti podkupovanju zavezala, da bo spoštovala temeljne vrednote demokracije, ki temeljijo na vladavini prava in ločitvi oblasti," so zapisali.