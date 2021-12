OECD znižal napoved svetovne gospodarske rasti za letos, za Slovenijo boljši obeti

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je znižala napoved svetovne gospodarske rasti za letos za 0,1-odstotne točke na 5,6 odstotka, za leto 2022 pa je ohranila napoved 4,5-odstotne rasti. Ob tem organizacija opozarja na negotovost zaradi različice novega koronavirusa omikron. Za Slovenijo je napoved boljša – napovedujejo 5,9-odstotno gospodarsko rast, medtem ko so maja predvidevali, kot so napovedovali, 3,5-odstotno rast.

icon-expand OECD FOTO: Shutterstock Gospodarska rast v Sloveniji naj bi se prihodnje leto s prvotno predvidenih 4,6 odstotka okrepila na 5,4 odstotka, nato pa se v 2023 umirila na 3,2 odstotka. Kot navaja OECD, bo rast slovenskega gospodarstva poganjalo domače povpraševanje. Ob tem se bodo okrepile tudi naložbe, tudi zaradi evropskih sredstev. Inflacija v Sloveniji se bo po napovedih OECD do leta 2023 krepila. Letos naj bi znašala 1,7 odstotka, prihodnje leto 2,8 odstotka, v 2023 pa 3 odstotke. Inflacijo bodo poganjale predvsem visoke cene energentov, nekaj bo prispevala tudi nadaljnja rast plač. OECD ob izboljšani napovedi sicer Sloveniji svetuje, da bi lahko dolgoročne obete za rast okrepila z rasti bolj prijazno davčno mešanico, in sicer da bi znižala obdavčitev dela, to pa financirala tudi z višjim obdavčenjem nepremičnin, izhaja iz danes objavljene napovedi organizacije s sedežem v Parizu. Na svetovni ravni negotovost zaradi različice omikron, pospešeno širjenje okužb bi lahko ogrozilo gospodarsko okrevanje OECD je znižala napoved svetovne gospodarske rasti za letos za 0,1-odstotne točke na 5,6 odstotka, za leto 2022 pa je ohranila napoved 4,5-odstotne rasti. Ob tem organizacija opozarja na negotovost zaradi različice novega koronavirusa omikron, saj bi pospešeno širjenje okužb lahko ogrozilo gospodarsko okrevanje. Najnovejša napoved OECD sicer ne upošteva možnega vpliva različice omikron na rast bruto domačega proizvoda (BDP). "Okrevanje svetovnega gospodarstva se nadaljuje, a je izgubilo zalet in postaja vse bolj neuravnoteženo," so ob objavi najnovejše gospodarske napovedi poudarili v OECD. Največjo skrb zdaj predstavljajo zdravstvene razmere, visoka inflacija, zastoji v dobavnih verigah in morebitne napačne politične odločitve pri reševanju omenjenih težav. Po navedbah organizacije s sedežem v Parizu mora biti zdaj največ pozornosti namenjene proizvodnji cepiv proti novemu koronavirusu in čimprejšnji distribuciji po vseh svetu. Veliko pozornosti je treba nameniti tudi poživitvenim odmerkom. "Okrevanje bo v vseh državah previdno in negotovo, če to ne bo zagotovljeno," opozarjajo v OECD. Po napovedih naj bi inflacija vrh dosegla ob prelomu leta, nato pa se v 38 članicah OCED postopno umirila. Organizacija je ob tem pozvala denarne oblasti k jasni komunikaciji glede obvladovanja inflacije in zasledovanja inflacijskih ciljev. Težave v dobavnih verigah bodo po napovedih organizacije postopno izzvenele v prihodnjem letu in v letu 2023, ko se bo povpraševanje normaliziralo, proizvodnje zmogljivosti pa povečale. icon-expand Gospodarska rast FOTO: Shutterstock OECD sicer opozarja na neenakosti v gospodarski rasti, saj del gospodarstev okreva zelo hitro, del pa precej zaostaja. ZDA bodo letos po napovedi organizacije zabeležile 5,6-odstotno rast BDP, kar je nekoliko manj od prvotnih napovedi, prav tako nekoliko nižjo rast BDP, 5,2-odstotno, bo beležilo območje evra. Kitajska, drugo največje svetovno gospodarstvo, bo letos po najnovejših napovedih zabeležila 8,1-odstotno rast BDP.