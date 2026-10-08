Office 2021 oktobra ostaja brez podpore: Office 2024 Pro od 23,39 €

V okviru promocije Keysoff Software Big Sale je trenutno na voljo Office 2024 Professional Plus za 23,39 € , pri čemer gre za enkraten nakup brez mesečne naročnine. Nova različica prinaša izboljšave v Excelu, Wordu, PowerPointu in Outlooku ter posodobljen uporabniški vmesnik. Uporabniki lahko nadgradijo tudi operacijski sistem na Windows 11 Pro za 13,55 € , na voljo pa je tudi paket Office 2024 Pro + Windows 11 Pro za 34,99 € , namenjen tistim, ki želijo osvežiti celotno programsko okolje svojega računalnika.

Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

- Office 2024 Pro Plus – 23.39€

- Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)

- Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)

- Office 2021 Pro Plus –27.59€

- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€

- Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€

Pristni ključi Windowsja po neverjetnih cenah!

- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€

- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)

- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)

- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)

- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€

- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€

- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

- Win Server 2025 Standard – 30.99€

- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

Priborite svoj pristen paket Office + Windows za male denar. (Koda za popust: SKK62)

- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€

- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€

- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 36.99€

- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 36.85€

- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€

- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€

Še več ugodnih kompletov vodilnih blagovnih znamk:

- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€

- IObit Driver Booster 13 – 17.69€

- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€

- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€

- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€

- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€

- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€

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Zakaj izbrati Keysoff?

Keysoff je zaupanja vredna globalna spletna trgovina, specializirana za izvirne licenčne ključe za računalniške operacijske sisteme, pisarniške programe za produktivnost in programska orodja. Z zavezanostjo k vrednosti in kakovosti Keysoff že več let služi strankam po vsem svetu ter vedno sledi filozofiji "Stranka na prvem mestu", da zagotovi najboljšo možno izkušnjo nakupa. Kaj dobite pri Keysoff:

- Takojšnja dostava po e-pošti brez čakanja, brez pošiljanja

- Brezplačna tehnična podpora pred in po nakupu

- Varno plačilo vaši podatki ostanejo zaščiteni

- Zaupanja vredno po vsem svetu 4,8 na Trustpilotu, več tisoč mnenj

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