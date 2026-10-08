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Office 2021 oktobra ostaja brez podpore: Office 2024 Pro od 23,39 €

Ljubljana, 08. 10. 2026 10.47 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Microsoft bo 13. oktobra 2026 zaključil podporo za Office 2021. Po tem datumu paket ne bo več prejemal varnostnih posodobitev, popravkov napak ali tehnične pomoči, kar lahko sčasoma vpliva na varnost in združljivost programske opreme. Če še vedno uporabljate Word, Excel, PowerPoint ali Outlook iz različice Office 2021, je zdaj primeren trenutek za razmislek o nadgradnji na novejšo izdajo. Microsoft uporabnikom priporoča prehod na podprte različice, saj Office 2021 po izteku podpore ne bo več prejemal varnostnih popravkov.

V okviru promocije Keysoff Software Big Sale je trenutno na voljo Office 2024 Professional Plus za 23,39 €, pri čemer gre za enkraten nakup brez mesečne naročnine. Nova različica prinaša izboljšave v Excelu, Wordu, PowerPointu in Outlooku ter posodobljen uporabniški vmesnik. Uporabniki lahko nadgradijo tudi operacijski sistem na Windows 11 Pro za 13,55 €, na voljo pa je tudi paket Office 2024 Pro + Windows 11 Pro za 34,99 €, namenjen tistim, ki želijo osvežiti celotno programsko okolje svojega računalnika.

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Office 2024 Pro z doživljenjsko licenco v kratkem na razprodaji!

Office 2024 Pro Plus – 23.39€

Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)

Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)

Office 2021 Pro Plus –27.59€

Office 2021 Home and Business for Mac – 89€

Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€

 

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Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€

Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€

Win 10 Home - 1 PC - 8.25€

Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€

Win Server 2025 Standard – 30.99€

Win Server 2025 Datacenter – 31.99€

 

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