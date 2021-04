Štiri pogorele koče v štirih letih. Policija: dogodki niso povezani

Dom na Osankarici je že četrta planinska koča v štirih letih, ki so jo pogoltnili ognjeni zublji. Gorele so koče na Korošici, Okrešlju in Golteh. Policija, ki je odkrila vzrok za prva dva požara, ne sumi, da bi bili dogodki med seboj povezani.

Komaj dobro je minil teden od prenove Kocbekovega doma na Korošici, ko so jo v noči na 22. oktober pred štirimi leti zajeli ognjeni zublji. Zgodilo se je, ko se je v kočo zatekla planinka z dvema otrokoma, poljska državljanka, ki je v dobri veri, da prekuhava vodo, na štedilniku zavrela nevarno vnetljivo tekočino – petrolej. PREBERI ŠE FOTO in VIDEO: Oskrbnica koče: Poljakinja je namesto vode v posodo vlila petrolej, ki je bil v originalni embalaži Povzročiteljica je v požaru utrpela lažje opekline, eden od sinov pa se je poškodoval pri teku iz objekta. Koča je bila sicer prazna, saj ni obratovala. V tem primeru so policisti zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti ovadili državljanko Poljske. Požar je uničil planinski dom na Osankarici. FOTO: Miro Majcen Dve leti kasneje se je v primežu ognjenih zubljev znašla še ena gorska postojanka, koča na Okrešlju. Tudi tam so ravno končali prenovo. Forenzično preiskavo na 1396 metrih nadmorske višine je takrat močno oviralo snežno neurje, a policija je ugotovila, da je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi. Tuja krivda za nastanek požara je bila izključena. PREBERI ŠE Napaka na električni napeljavi povzročila požar na Okrešlju Letos je zagorela tudi Mozirska koča. Težko dostopen teren, poledenela cesta, vodo so morali iz doline voziti s cisternami. A tudi koča na Golteh je bila v času požara k sreči prazna. V tem primeru Policija še nima odgovora, zakaj je zagorelo, a dosedanje ugotovitve izključujejo sum storitve kaznivega dejanja. PREBERI ŠE Ognjeni zublji pogoltnili Mozirsko kočo na Golteh: 'Ni bilo več rešitve' Policija je sicer prepričana, da vsi pridobljeni dokazi kažejo, da povezav med omenjenimi požari, ki so popolnoma uničili gorske postojanke, ni.