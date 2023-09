Oglas za stanovanje diskriminatoren do tujcev in samskih

Po ugotovitvah Zagovornika sta lastnik in nepremičninska agencija ravnala diskriminatorno. Prvi je dal navodilo, druga pa ga je upoštevala. Možnost najema je bila tako odvzeta tujcem in vsem, ki nimajo družine, kar pomeni diskriminatorno obravnavo na podlagi osebnih okoliščin državljanstva oz. etičnega porekla in zakonskega stanu oz. družinskega statusa.

Zagovornik je sprožil postopek ugotavljanja diskriminacije in ugotovil, da je bil sporni pogoj v oglas dodan naknadno. Po navodilih lastnika ga je dodatno vpisala nepremičninska agencija, ki je oglas tudi objavila. To je storila kljub pravilom objavljanja na nepremičninskem portalu, ki od vseh uporabnikov zahteva spoštovanje Zakona o varstvu pred diskriminacijo.

V ugotovitveni odločbi je Zagovornik navedel, da so po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo fizične in pravne osebe dolžne spoštovati prepoved diskriminacije na področju ponujanja blaga in storitev, vključno s stanovanji. "Zaradi navedb lastnika nepremičnine, da ni želel nikogar diskriminirati, pa je v odločbi pojasnil tudi, da so za ugotovitev diskriminacije pomembne posledice, ne pa to, ali je bilo diskriminiranje namerno," so še zapisali pri Zagovorniku.