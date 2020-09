Oglaševalci in mediji pozvali k umiku predlagane medijske zakonodaje

Kot so opozorili v Slovenski oglaševalski zbornici, bi se s petodstotnim deležem rtv-prispevka in posebno obdavčitvijo kabelskih operaterjev, ki bi prizadela končne naročnike, oblikoval največji državni medijski sklad pod neposrednim nadzorom vsakokratne vladajoče politike, namenjen za financiranje medijev in še zlasti nepridobitnih televizijskih programov posebnega pomena.

"Škarje in platno sta po predlogu novele v rokah vsakokratnega ministra za kulturo, ki bi skozi predlagane pristope lahko samovoljno odločal o razdelitvi sredstev. Na ta način se odpira vrata nedopustnemu vplivu vsakokratne vladajoče politične opcije na svobodo in neodvisnost medijev," so zapisali.

Namesto da bi zakon na sistemski ravni zagotovil največjo možno mero transparentnosti in strokovnosti pri dodeljevanju sredstev, po oceni zbornice na široko odpira vrata arbitrarnemu odločanju in tudi klientelizmu. Ob tem uvaja nadaljnjo komercializacijo javnega servisa tudi na škodo drugih subjektov na trgu, so še prepričani.

Predlagane spremembe zakona o medijih – tudi v luči predlaganih sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija, zakona o Slovenski tiskovni agenciji in zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah – bi po oceni zbornice povzročile gospodarsko škodo nekaterim osrednjim televizijskim medijem in ukinile komercialne radijske mreže, ki so pomemben del slovenske medijske krajine že vrsto let.