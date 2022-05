Oglaševalsko razsodišče obsodilo Snežičeve plakate

Ugotovili so tudi, da je plakat do upodobljenega žaljiv tudi zaradi njegove politične pripadnosti, članstva v eni od strank t. i. koalicije KUL.

Oglaševalsko razsodišče je v obrazložitvi zapisalo, da je na plakatu v mladosti upodobljen poslanec Miha Kordiš , ki je sicer javna oseba, kar pa v skladu z določili SOK ne pomeni, da se sme njegova podoba v oglaševanju uporabiti brez njegovega soglasja. Ker je upodobljen tako, da je izpostavljen posmehu, pa tudi zaničevanju, ob tem pa je mogoče sklepati, da gre za oglaševalčev poskus osebne diskreditacije, plakat vznemirja relevanten del splošne javnosti, so zapisali.

V stranki Levica menijo, da množenje zunanjega oglaševalskega prostora izkoriščajo politične stranke in z njimi povezani akterji, "ki zaradi luknje v zakonodaji ter brez nadzora nad porabo in izvorom sredstev financirajo to, kar je de facto predvolilna kampanja že mesece ali leta pred 30-dnevno uradno dobo volilne kampanje".

Kot so še navedli, imajo v svojem programu zapisan strožji nadzor nad zunanjim oglaševanjem, ki bi vključeval prepoved zunanjega oglaševanja na kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljiščih ter prepoved veleplakatov in svetlobnega oglaševanja.