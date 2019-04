Oglasil se je Luka, ki je s klifa v Strunjanu odnesel kamenček

Iz Krajinskega parka Strunjan so sporočili, da se jim je oglasil Luka. Tisti Luka, ki je po pomoti odnesel kamenček s klifa in ga nato v pismu poslal nazaj. "Kamenček je pomotoma odnesel ob zavzetem delu na strokovni šolski ekskurziji," so sporočili in obljubili, da ga bodo za lepo gesto nagradili.

Luka je vljudno prosil, da javno ne razkrijemo njegovih osebnih podatkov, kar seveda spoštujemo, so sporočili iz Krajinskega parka Strunjan. Povedali so le, da obiskuje Biotehniški srednješolski izobraževalni center v Ljubljani, kjer se šola za naravovarstvenega tehnika. V šoli njegovo ljubezen do naše naravne dediščine in varstva okolja še dodatno bogatijo s svojim modernim pristopom. "Luka se bo v kratkem oglasil pri nas, skupaj bomo na njegovo željo kamenček odnesli na kraj, kjer ga je našel, za izjemno gesto pa ga bomo nagradili, kakor smo obljubili. Dogovorili pa smo se, da bomo ob tem lahko posneli nekaj fotografij, ki jih bomo nato tudi javno objavili," so zapisali. Kamenček bodo odnesli na kraj, kjer ga je Luka našel. FOTO: Krajinski park Strunjan Iz srca se zahvaljujejo vsem, ki so delili njihovo objavo na Facebooku. Posebna zahvala gre tudi medijem, ki so dogodku naklonili izjemno pozornost."Brez vseh vas nam ne bi uspelo. Zahvaljujemo se tudi vsem posameznikom, ki se ponudili tudi sami nekaj malega podariti Luki, ko se bo oglasil v Strunjanu,"so zapisali in dodali, naj nam bo Lukovo dejanje, napori mnogih posameznikov, ki svoj čas posvečajo ohranjanju narave, ter trud, ki ga razne organizacije vlagajo v vzgojo in osveščanje najmlajših, vsem v vzor. "Luki pa hvala, ker nas je utrdil v prepričanju, da lahko skupaj stvari obrnemo na bolje!" Spomnimo Pred dnevi je na Facebooku zaokrožila objava Krajinskega parka Strunjan, v kateri so iskali mladega Ljubljančana Luko. Luka jim je namreč poslal pismo, v katerem je bil kamenček s klifa, in opravičilo, da ga je po pomoti vzel s seboj. Vrnil ga je torej tja, kamor spada. Lukovo pismo in opravičilo. FOTO: Kanal A "Kamenček res ne spremeni nič," je za oddajo Svetpovedal direktor parka Robert Smrekar. "Ampak kaj bi bilo, če bi vsak od 300.000 obiskovalcev, kolikor jih po ocenah štejemo v parku, odnesel en kamen?" Kamenček je v manj kot tednu postal simbol, da se vse začne pri najmlajših. Simbol, da moramo najmlajše naučiti, kako varovati naravo.