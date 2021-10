Oglasil se je Stevanović: predal naj bi se, da bi preprečil javno pridržanje

Po nasilnih protestih, ki so v prestolnici izbruhnili v torek, je Policija pridržala organizatorja protestov iz stranke Resni.ca Zorana Stevanovića. Ta je med torkovimi protesti po uvodnem nagovoru izginil in do konca protestov ga niso več opazili.

Kot je danes pojasnil Stevanović, je bil med protestom iz "lastnih virov" obveščen, da želi Policija na torkovih protestih izvesti "spektakularno aretacijo". Kot je dejal, se je zato, da zaradi tega ne bi nastal kaos, umaknil v Šiško, kjer se je srečal s svojo ožjo ekipo, ji vse razložil in se sam predal v Kranju.