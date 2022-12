Spregovorile štiri domnevne žrtve. Trener ni več zaposlen, a licenco še vedno ima

Dva meseca po razkritju domnevnih spolnih zlorab v enem od ljubljanskih konjeniških klubov so na Policiji potrdili, da so prejeli več anonimnih prijav in več kot eno poimensko. Medtem so se skupaj oglasile že štiri domnevne žrtve, ki naj bi jih zlorabljal trener jahanja. Ob prvi zlorabi so imele 11–17 let. Trener v klubu ni več zaposlen, a mu disciplinska komisija še vedno ni odvzela licence. Članica disciplinske komisije naj bi po neuradnih informacijah bila namreč tudi trenerjeva mama.