Odzvalo se je 26 'tapravih': z vsebino pritožbe kandidatov se ne strinjajo

26 kandidatov iz iste učne enote je sicer že 10. decembra, torej nekaj tednov po anonimni prijavi, z imeni in priimki podpisalo izjavo, da s strani vlagatelja niso bili seznanjeni z vsebino pritožbe ter da hkrati jamčijo, da niso bili podpisniki dokumenta, ki je odgovorne za izvajanje vojaškega usposabljanja obtoževal nekaterih domnevnih nepravilnosti, kot je denimo izvajanje kazenskih sklec in počepov brez ogrevanja, čiščenje sanitarij brez zaščitnih rokavic, povzdigovanje glasu in preklinjanje ter razmetavanje osebnih stvari.