Ogled poceni delovne sile v Bangladešu: zraven tudi slovensko podjetje

V uredništvu oddaje Svet na Kanalu A so prejeli fotografijo, na kateri delavci iz Bangladeša kot zaporniki sedijo na tleh, okoli vratu pa imajo papir z osebnimi podatki. Na takšen način so konec lanskega leta avtoprevozniki, med njimi tudi slovensko podjetje, izbirali bodoče voznike. Bangladeške delavce bodo verjetno še letos pripeljali v Slovenijo, kjer bodo postali poceni delovna sila.

Po objavi fotografije na družbenem omrežju Facebook so se odzvali v stranki Levica. Kot so zapisali, so nad primerom šokirani, po njihovih zagotovilih pa bo ministrstvo za delo preiskalo ozadje primera.

"Fotografija ne vzbuja zgolj nelagodja z asociacijami na dolgo zgodovino, ki jo ima človeštvo s suženjsko trgovino z ljudmi. Je tudi vnovična demonstracija izkoriščevalskega odnosa do delavcev in še posebej delavcev migrantov, ki prihajajo na delo v Slovenijo. Izkoriščanje le-teh se ne zaustavi zgolj pri nizkih plačah, poraznih pogojih dela in nevzdržnih bivanjskih razmerah, ampak žali tudi najbolj osnovno človeško dostojanstvo," so navedli.