Ogled ponaredkov Picassa in drugih umetnikov? Narodni muzej razstavo odpovedal

Gre za velik škandal Narodnega muzeja, zaradi katerega bi moral direktor odstopiti, so za spletni portal N1 dejali likovni umetniki, ki so dela, ki naj bi bila prav danes razstavljena na razstavi Popotovanja, označili za "v nebo vpijoče ponaredke". S temi besedami je zbirko označil priznani umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič , ki je kritičen, da bi morali odgovorni preveriti avtentičnost del.

Z njim se strinja tudi nekdanji direktor Mestne galerije Ljubljana in sodni izvedenec s področja likovne umetnosti Aleksander Bassin, ki je prepričan, da bi lahko bila v Sloveniji res kakšna grafika katerega od avtorjev, zagotovo pa ne resničnih slik.

Kar 160 umetniških del iz zasebne zbirke družine Boljkovac bo od 17. ure na ogled v Narodnem muzeju Slovenije. Šlo naj bi za dela vrhunskih evropskih in svetovnih slikarskih mojstrov 19. in 20 stoletja, katerih vrednost bi, v primeru da bi bile slike originali, znašala več kot milijardo evrov. Med priznanimi slikarji naj bi bili tudi Pablo Picasso, Edgar Degas, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, Joan Mir, Joseph William Turner, Edvard Munch, Kazimir Malevič, Marc Chagall in drugi.

Narodni muzej sicer prav letos praznuje okroglih 200 let, njegov direktor pa je v času prejšnje vlade postal Pavle Car, diplomirani računalničar in doktor zgodovine, ki se je dolga leta ukvarjal z zbiranjem odlikovanj in uniform. Ob njegovem imenovanju so bili kritični številni kulturniki in umetniki, saj naj ne bi imel potrebnih znanj za vodenje tako pomembnega muzeja.