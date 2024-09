Oglejte si Tesla Cybertruck v Europarku

Vozilo, izdelano za katerikoli planet

Cybertruck je zasnovan za vsako pustolovščino. Ponaša se z odporno zunanjostjo, prostorno notranjostjo in tehnološkimi zmogljivostmi, ki vam omogočajo, da se brezskrbno podate na najzahtevnejše terenske izzive. Neprebojno steklo je odporno proti udarcem bejzbolske žoge s hitrostjo 112 km/h ali toče razreda 4, akustično steklo pa poskrbi, da je v kabini tiho kot v vesolju. Cybertruck združuje vrhunsko tehnologijo in udobje. Opremljen je z naprednim sistemom za pomoč pri vožnji, velikim zaslonom na dotik in funkcijami, ki zagotavljajo, da ste vedno povezani in obveščeni ne glede na to, kje se nahajate.