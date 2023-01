Ognjeni zublji, ki so goltali Kras, skozi fotografski objektiv

V Parku vojaške zgodovine so odprli novo fotografsko razstavo Požar na Krasu 2022. "Ko smo gledali gasilske konvoje, ni bilo nikogar, ki se ne bi zavedal te velike borbe z ognjeno stihijo. Kljub tragiki dogodka lahko ponosno rečemo, da si vsi, ki so bili udeleženi pri gašenju požara na Krasu, zaslužijo veliko zahvalo," je poudaril minister za obrambo Marjan Šarec.

Nova razstava, ki jo je Park vojaške zgodovine pripravil v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje, vključuje fotografije izbranih slovenskih fotografov in novinarjev. Ti so v svoje objektive zajeli apokaliptično dogajanje tistih dni, pa tudi napore vseh, ki so se borili z ognjeno stihijo. Čeprav je bil požar nekaj, kar bi si morda želeli čim prej pozabiti, pa ne gre pozabiti tistih, ki so z velikimi napori in tudi odlično organizacijo uspeli požar ukrotiti ter ga tudi pogasiti. Kot izjemen uspeh velja namreč izpostaviti dejstvo, da kljub tako obsežni katastrofi ni bilo človeških žrtev niti resnejših poškodb, prav tako ni pogorel noben stanovanjski objekt.

icon-expand Razstava po požaru na Krasu FOTO: Aljoša Kravanja

Razstavo je na krajši slovesnosti v Parku vojaške zgodovine odprl minister za obrambo Marjan Šarec in bo tako na zunanjih kubusih pred vhodom v Park vojaške zgodovine vse do septembra obiskovalcem pričevala v spomin in opomin, pa tudi v zahvalo vsem sodelujočim pri gašenju požara, ki je zaznamoval leto 2022.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Požar na Krasu, ki je izbruhnil 15. julija in v 17 dneh zajel kar 3.705 hektarjev površin, je močno zaznamoval leto 2022 v Sloveniji. Z največjim požarom v zgodovini Slovenije sta se poleg več kot 15.000 gasilcev spopadali tudi Slovenska vojska in Policija, z različnimi aktivnostmi pa so se v gašenje požara ter reševanje življenj in premoženja vključile tudi razne druge službe – Civilna zaščita, Zavod za gozdove Slovenije, zdravstvena služba ... Navdihujoča je bila velika množica prostovoljcev, ki so skrbeli za hrano in pijačo, zbirali prispevke za gasilce ali pomagali pri izsekovanju protipožarnih presek. Slovenija se je zopet izkazala – vsa država je kot ena velika družina skozi vso drugo polovico julija 2022 trepetala za Kras in vsak je bil pripravljen narediti vse, kar je bilo v njegovih močeh, da bi bil požar čim prej pogašen. Glede na to, da je bilo zaradi izjemne suše in velike vročine požar zelo težko obvladovati, so na pomoč Republiki Sloveniji priskočile tudi sosednje ter prijateljske države: Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska, Srbija, Slovaška in Romunija, so spomnili v Uradu vlade za komuniciranje.

icon-expand Razstava po požaru na Krasu FOTO: Aljoša Kravanja