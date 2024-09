Ognjeni zublji na Portugalskem terjali več smrtnih žrtev

Najbolj prizadeto je bilo obalno okrožje Aveiro na severu države, kjer so zagoreli trije veliki in številni manjši požari. Po navedbah oblasti so izbruhnili v nedeljo zvečer, vzrok še ni znan.

Prebivalce so pozvali, naj ostanejo v zaprtih prostorih in varčujejo z vodo. Več avtocest in regionalnih cest so delno zaprli, ovirane so bile tudi železniške in avtobusne povezave.

V mestu Albergaria-a-Velha s približno 25.000 prebivalci, ki leži 60 kilometrov južno od Porta, je zagorelo več hiš in vozil.

Po navedbah oblasti so v pomoč prizadetim predelom napotili približno 3500 gasilcev, vojakov in pripadnikov civilne zaščite. V ponedeljek je Portugalska v okviru mehanizma civilne zaščite EU zaprosila za pomoč tudi članice povezave.

Gozdni požari, tudi nekateri obsežni, so zagoreli v več regijah, tudi regiji Castelo Branco ob španski meji. Oblasti so sporočile, da je nevarnost gozdnih požarov zaradi neugodnih vremenskih razmer do danes zvečer povečana na skoraj celotnem celinskem delu države.

Letos se Portugalska sicer ne sooča s tako velikim številom gozdnih požarov kot v preteklih letih. Po uradnih podatkih je bilo letos do konca avgusta prizadetih dobrih 10.000 hektarjev površin, kar je najnižja številka po letu 2014.

Slovenija izrazila solidarnost s Portugalsko spričo gozdnih požarov

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes izrazila solidarnost s Portugalsko, ki se od konca tedna spopada z gozdnimi požari. Kot je zapisala na omrežju X, Slovenija žaluje za izgubljenimi življenji in spoštuje pogum gasilcev. Solidarnost s Portugalci so izrazili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

"Žalujemo za izgubljenimi življenji in spoštujemo pogum gasilcev, ki se borijo s plameni. Ob podpori evropskih partnerjev vam v teh težkih trenutkih stojimo ob strani," je zapisala predsednica, ki je solidarnost izrazila tudi portugalskemu kolegu Marcelu Rebelu de Sousi.

Solidarnost in globoko sočutje s prebivalci Portugalske so izrazili tudi na MZEZ. Kot so sporočili na omrežju X, dogajanje spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. "V mislih smo z družinami žrtev," so dodali.

V ponedeljek je Lizbona v okviru mehanizma civilne zaščite EU zaprosila za pomoč tudi članice unije, ki so ji na pomoč poslale šest letal za gašenje.