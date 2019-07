Ognjeni zublji vzeli 35 let dela

To pa ni prva nesreča, ki je doletela to kmetijo. Lastnika je namreč pred dvema letoma težko poškodoval bik. In tudi vreme mu ni prizaneslo - prejšnji teden mu je toča uničila vinograd.

Sam s sinom se je trudil s kmetijo, ki je zaradi sprotnih stroškov zadnja leta ni zavaroval. Škodo po požaru pa ocenjuje na več kot pol milijona evrov.

Več v oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri.