Pomagajmo ognjenim borcem

Pred 15 leti je družino Povšič osrečila prisrčna deklica Taja. Njeno ognjeno znamenje je raslo skupaj z njo in čeprav se je s tem zgodaj sprijaznila, ni bilo vselej enostavno. "Jaz sem pač to sprejela normalno, edino včasih, ko pa grem kdaj v javnost, kjer so otroci, me pa kar malo stisne," prizna pogumno dekle.

Ravno to, kako bo znamenje vplivalo na Tajo in njeno samozavest, je njeno mamo Andrejo Povšič močno skrbelo. "Ko je bila majčkena, me je skrbelo, kaj bo čez 13 let, ker veš, da boš moral tega otroka enkrat spustiti v svet," pove. Tega jo je bilo zelo strah, še bolj pa so jo skrbele zdravstvene težave, ki pridejo z ognjenim znamenjem. "Te otroke pogosto spremlja glavkom in pa epilepsija, epileptični napadi in ves čas imaš v ozadju, ali se bo to pojavilo ali se ne bo ... In tudi Taja ima glavkom," pripoveduje mama Andreja.

Znamenje ostaja na koži celo življenje, če otrok ne dobi ustreznega zdravljenja, ki se izvaja s pomočjo PDL laserja, razlaga dermatologinja Mateja Starbek Zorko. "Večkratne terapije, torej 10 tudi 15 terapij, vendar je smiselno začeti čim bolj zgodaj, namreč prej ko začnemo, smo bolj uspešni pri zdravljenju, ker z leti se te spremembe zadebelijo in če so večje, imamo manj uspešno zdravljenje."

Ker PDL laserja v javni zdravstveni mreži nimamo, pri zasebniku pa zgolj ena terapija stane med 500 in 1000 evrov, so Tajo starši na terapije vozili v Avstrijo. "To nam je omogočilo zdravstvo, ampak žal je to čisto premalokrat, da bi se poznalo in da bi bilo optimalno," pove Andreja Povšič.

"Kar je paradoksalno, to krije ZZZS, če pa gredo k zasebniku – en je v Sloveniji, ki ima ta laser – pa tega ne krijejo, kar je v bistvu nenavadna situacija," razmere povzame Nejc Jelen iz društva Viljem Julijan, kjer so stvari vzeli v svoje roke, z božično dobrodelno akcijo želijo zbrati sredstva za nakup laserja, ki bi ga nato podarili dermatovenerološki kliniki.

Cilj je zbrati 100 tisoč evrov, toliko namreč PDL laser stane. Vsaka donacija pa bo tako prispevala k temu, da bodo ognjeni borci bližje laserskemu zdravljenju. Če jim želite pomagati, lahko pošljete SMS ali sredstva donirate na transakcijski račun Društva Viljem Julijan.