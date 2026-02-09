Naslovnica
Slovenija

Po shodu neonacistov: Policija identificirala vse udeležence

Koper, 09. 02. 2026 19.56 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran Rene Markič
Po shodu neonacistov v Kopru

Ogorčenje zaradi petkovega neprijavljenega shoda neonacistov v Kopru se še ni poleglo. Policija okoliščine dogajanja, ki sta ga spremljala tudi dva kriminalista v civilu, še preverja, so pa uspeli identificirati vse udeležence shoda. Ista skupina naj bi že pred dvema tednoma provocirala na raperskem dogodku v Luciji, domnevni organizator naj bi bil primorski raper Demien Fritz. Kakšna pa so v takšnih primerih pooblastila policije? Bi lahko že na licu mesta storila več? Na dogodek se je že odzvala politika, leva in desna, lokalna in državna - vsi pa petkov shod ostro obsojajo.

Začelo se je z zborom na Gortanovem trgu, nadaljevalo s shodom po Kopru, zaključilo pa pred Centrom mladih Koper, kjer so vedeli, kaj pričakovati, ker jih je o sicer neprijavljenem shodu obvestila policija.

"Šli smo v normalno izpeljavo dogodka in smo imeli malenkost pojačano varnost, namesto standardnih dveh smo imeli štiri varnostnike," okoliščine dogodka opisuje Jaka Miklavčič iz Centra mladih Koper.

V prostor, kjer je potekal rap koncert, zaradi povečane varnostne ekipe niso prišli, tudi gostje in nastopajoči dogajanja zunaj niso opazili. "Dogajalo se je dve do tri minute, videti je bilo tako, da so imeli prižganih okoli 10 bakel oziroma dimnih rekvizitov, skandirali so različna gesla."

Slovenska obrambna straža

Skrajnodesničarska Slovenska obrambna straža naj bi na shodu skandirala ime raperja Demiena Fritza, ki naj ga na samem dogodku sicer ne bi bilo, je pa bil prisoten na skupni fotografiji.

Gre za primorskega raperja, ki se - tudi v svojih skladbah - med drugim poigrava s številko 88, znakom za poveličevanje Hitlerja. Zasedba pod domnevno istim organizatorjem se je zbrala že konec januarja na enem od javnih dogodkov v Luciji. Takrat so desnice dvigovali v nacistični pozdrav, prav tako pa so razprli zastavo s keltskim križem, ki ga neonacisti pogosto uporabljajo kot svoj simbol. V nasprotju s svastiko keltski križ namreč ni prepovedan.

Po dveh zaporednih dogodkih se zato odpira vprašanje, kakšna so v teh primerih pooblastila policije. "Dva policista prav gotovo nista mogla ukrepati učinkoviteje, kot sta. Policiji pa bi lahko zastavili vprašanje, ali se ni bilo mogoče na drugačen način organizirati," se sprašuje strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl.

Z večjo ekipo bi, tako Žaberl, policija to lahko tudi preprečila. Kot pravi, ostaja odprto vprašanje, ali sploh gre za neorganiziran javni shod. "Lahko da gre tudi za klasične kršitve javnega reda in morebitne storitve kaznivih dejanj."

Sankcije od 500 do 2000 evrov

Zakon o varstvu javnega reda in miru, sprejet v tem mandatu, v 22. členu posebej prepoveduje rabo nacističnih in fašističnih simbolov, za kar so predvidene sankcije od 500 do 2000 evrov.

Zakon o varstvu javnega reda in miru
Zakon o varstvu javnega reda in miru
FOTO: POP TV

Da je treba povečano aktivnost teh skupin vzeti skrajno resno, pa pojasnjuje politolog Marinko Banjac. "Najbolj problematično bi bilo govoriti, da pri tovrstnih skupinah, ki se pojavljajo, gre za igro mladih, da se na ta način želijo pokazati in izrekati."

Med mladimi je po njegovih besedah v zadnjem obdobju zaznati resnejši premik proti skrajni desnici. "Če bi dopustili tudi tovrstno izrekanje, tudi tak skrajni nacionalizem, izključevanje, nasilne geste, bi to pomenilo razkroj demokracije, kar pa je izjemno nevarno."

Slovenska obrambna straža je s shodom veliko prahu dvignila tudi pred slabima dvema letoma, ko se jih je večje število sprehodilo po ljubljanskih ulicah. Tedaj so vlado izrecno obtoževali, da je v državo spustila "horde migrantov", ki da jih bodo ustavili.

Burni odzivi

A dogodek še zdaleč ni ostal neopažen. Marsikoga je dogajanje pretreslo, že od vikenda se vrstijo ostri odzivi politike.

"Shod v Kopru je bila nevarna in načrtovana provokacija. Mislim, da ne v Kopru ne v Sloveniji, niti širše taki shodi, ki poveličujejo nacizem in fašizem in te nevarne ideologije, nimajo prostora," dogajanje komentira poslanka Gibanja Svoboda Tamara Kozlovič.

"Gre tudi za nek zaskrbljujoč trend tega porasta, te skrajne desnice in predvsem poguma, da so pripravljeni tako izkazovati ta svoja prepričanja," meni poslanec SD Matej Tašner Vatovec.

Dogajanje so obsodili tudi v SDS. "Dogajanje seveda obsojam. Naj spomnim na deklaracijo v povezavi z resolucijo evropskega parlamenta o totalitarizmih, v katerih tudi v naši stranki obsojamo vse tri totalitarizme, torej fašizem, nacizem in komunizem," je dogajanje komentiral občinski svetnik Mestne občine Koper iz vrst SDS Jure Colja.

Tudi koprski župan je razočaran, da se je shod zgodil, sicer pa je pohvalil odločitev centra mladih, da zaradi tovrstnih pritiskov dogodka ne odpove, ampak ga izpelje ob strožjih varnostnih ukrepih. "Kar se tiče nacizma, fašizma ali znakov, mislim, da zakon že dovolj jasno prepoveduje tako izražanje in je prav, da to organi pregona tudi preganjajo," meni koprski župan Aleš Bržan.

Kot so danes sporočili s policije, da preiskava še poteka, so pa vse udeležence shoda že identificirali, sumijo pa jih storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, pa tudi kršitve zakona o javnem redu in miru.

