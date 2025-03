Ogoročenje zaradi odpovedi dolgoletnemu profesorju: krive stare zamere?

Zaposleni na fakulteti in študenti so odpuščenemu profesorju izrazili podporo, vodstvi fakultete in univerze pa medtem pravita, da je za odpoved odgovoren Klampfer sam, ker ni pravočasno oddal vloge, poroča Večer.

Po navedbah časnika sta obvestilo o odpovedi njegovemu 18-letnemu sinu vročila kar zasebna detektiva. Delovno razmerje so mu odpovedali iz razloga nesposobnosti, Klampfer pa je prepričan, da je bil odpuščen zaradi osebne zamere dekana Darka Friša , ki da izvira iz predzadnjih dekanskih volitev. Takrat je bil, kot poroča Večer , profesor predsednik volilne komisije, vztrajal pa je pri tem, da so glasovnice oblikovane tako, da je bilo edinemu kandidatu Frišu možno izraziti tudi nepodporo.

Zdaj so se odzvali še v Konfederaciji sindikatov Slovenije (Pergam). Kot je zapisal predsednik sindikata Jakob Počivavšek, delijo ogorčenje glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ki jo je mariborska univerza podala Klampferju.

"Osupli smo nad tem, da se Univerza v Mariboru s takšno lahkoto in na tak način odpoveduje sodelovanju z enim od najvidnejših filozofov in kritičnih mislecev v slovenskem prostoru, z dolgoletnim stažem na Filozofski fakulteti in enim od pomembnejših nosilcev pedagoškega procesa na katedri za filozofijo, ki je aktivno vključen tudi v delo drugih oddelkov," so zapisali.

Način, na kakršnega je bil izpeljan postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po mnenju sindikata kaže na neenako obravnavo zaposlenih na Univerzi v Mariboru. "Ni se mogoče znebiti vtisa, da je v konkretnem primeru namen znebiti se konkretnega delavca, iz razlogov, o katerih niti ne želimo ugibati, pretehtal nad interesom Univerze in študentov."

Pergam je rektorja univerze, prof. dr. Zdravka Kačiča, ob tem pozval, da nemudoma umakne odpoved pogodbe o zaposlitvi in omogoči profesorju, da do zaključka postopka izvolitve v naziv še naprej opravlja delo na fakulteti.