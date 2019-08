Začeli s postavljanjem novih 40 kilometrov ograje na južni meji

Če je v prejšnjem mandatu ograjo z rezilno žico vojska postavljala sama, jo tokrat izvajalec del, srbsko podjetje Legi-SGS, postavlja sam. Po neuradnih informacijah, ki so jih v oddaji Svet razkrili konec julija, bo novih 40 kilometrov ograje postavljenih na območjih občin Ilirska Bistrica, Kostel in Črnomelj, kjer je nezakonitih prehod meje največ.

Po novem bo dolžina ograje, ki je postavljena prekinjeno vse od Obale do Pomurja, prvič presegla 200 kilometrov in dosegla kar tretjino celotne južne meje, ki je sicer dolga 670 kilometrov.

V primerjavi s prejšnjim mandatom, ko je postopek nabave in postavitve ograje na južni meji Cerarjeva vlada izpeljala v popolni tajnosti in z izborom žalskega podjetja Minis dvignila veliko prahu, pa je bilo tokrat javnosti znanih več informacij glede samega razpisa. "Te ograje niso tako visok tehnološki dosežek, da bi ga morali v ne vem kakšni tajnosti kupovati in se skrivati za nacionalno varnostjo," je nedavno ob podpisu skoraj petmilijonske pogodbe s srbskim podjetjem Legi-SGS povedal minister za javno upravo Rudi Medved . Bolj skop pa je bil z informacijami o tem, kje in kdaj bo postavljena ograja.

Ministrstvo za javno upravo je sicer na začetku julija objavilo odločitev o oddaji dveh javnih naročil, eno za dobavo in postavitev začasnih tehničnih ovir v dolžini 40 kilometrov, drugo pa za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra.

Na prvi razpis za dobavo in montažo 40 kilometrov ograje je prispelo šest ponudb: poleg izbranega podjetja Legi-SGS iz Beograda so ponudbe posredovala še podjetja CVP gradbeništvo in storitve iz Ljubljane, Los cestna oprema iz Radovljice, Pekovec iz Ajdovščine, Paleco z Raven na Koroškem ter Ograje Kočevar iz Prebolda.

Na ministrstvu so ugotovili, da ponudbi podjetij CVP in Paleco nista bili ustrezni. Med ostalimi je bila najugodnejša ponudba srbskega podjetja, ki je znašala 4.557.693 evrov. Tudi za dobavo stebrov in sidrnih vijakov ter montažo panelne ograje v dolžini 3,8 kilometra so izbrali podjetje iz Beograda. Njihova ponudba je znašala 272.687 evrov.

MNZ: Ograjo postavljamo tam, kjer je to nujno potrebno zaradi preprečitve nezakonitih prehodov

Za pojasnila smo se obrnili na MNZ, kjer so nam odgovorili, da Policija dobro varuje državno mejo in se učinkovito sooča s povečanim številom nezakonitih prehodov državne meje. Izvaja vse z zakonom predvidene ukrepe, da bi omejila in preprečila nedovoljene migracije, in uporablja vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire.

Dodali so, da so pri upravljanju nezakonitih prehodov meje in usmerjanju migrantov policiji v pomoč tudi postavljene začasne tehnične ovire: "Na najbolj izpostavljenih delih državne meje smo zato načrtovali tudi postavitev dodatnih začasnih tehničnih ovir. Postavitev poteka skladno s sprejetim načrtom, ki je označen s stopnjo tajnosti, zato vam podrobnejših informacij ne moremo posredovati."

Kljub oznaki tajno smo novinarji uspeli dognati, kje se postavlja štiri kilometre nove panelne ograje, in sicer bodo ograjo postavljali med kraji Žuniči in Zilje, trenutno se nahajajo pri kraju Preloka. Ograjo naj bi postavili v naslednjih tednih.

Kot so še dodali na MNZ:"Lahko povemo, da jih postavljamo tam, kjer je to nujno potrebno zaradi preprečitve nezakonitih prehodov državne meje in zavarovanja ljudi in premoženja. Konkretno kdaj, kje in v kakšnem obsegu, pa se odloča na podlagi konkretnih ocen in predlogov slovenske policije."

Izpostavili so še, da je sicer trenutno postavljenih skoraj 179 km začasnih tehničnih ovir, od tega skoraj 116 km concertine in 63 km panelne ograje.

Sicer pa slovenska policija išče nove nadzornike državne meje.