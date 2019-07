V Sloveniji je že okrog 100 volkov: na Božci postavljali mreže

Predstavniki ZGS so na planini Božca na Kobariškem stolu postavili oboro iz visokih elektro mrež za varovanje drobnice pred napadi velikih zveri. Na planini se v poletnih mesecih pasejo krave in koze avtohtone drežniške pasme, prav slednje pa so nedavno dneh doživele napad volka, pri čemer je ena koza poginila. Direktor ZGS Oražem ob tem izpostavlja, da so potrebni tudi drugi ukrepi.

FOTO: Zavod za gozdove

Napadi volka so na območju Božce in sosednje planine Starijski Vrh pojavili že večkrat, zato so se na Božci, na pobudo lokalnega pooblaščenca Zavoda za gozdove (ZGS) za ocenjevanje škod po velikih zvereh odločili, da bodo zavarovali svoje premoženje, so sporočili z ZGS. 'S tradicionalnim načinom ekstenzivne paše v Alpah vzdržujemo visokogorske travnike' Do konca pašne sezone bo tako oskrbnik koze zapiral v nočno oboro iz visokih elektro mrež. Območje obore bo nadzorovano tudi z avtomatskimi kamerami, s katerimi bodo zaznali morebitno prisotnost volka na planini. Postavitve obore sta se udeležila tudi predstavnika Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki sta se seznanila s postopkom postavitve ter načini vzdrževanja in uporabe visokih elektro mrež.

Postavljanje mrež za varovanje drobnice FOTO: Zavod za gozdove

Več o načinih preprečevanja škod po velikih zvereh najdete na spletnem portalu www.varna-pasa.si.

"S tradicionalnim načinom ekstenzivne paše v Alpah vzdržujemo visokogorske travnike in s tem ohranjamo pomemben del naše tradicije in narave. Velike zveri se počasi vračajo nazaj na območja v alpskem svetu, kjer so bile dolgo časa odsotne, zaradi česar prihaja tudi do konfliktov z njimi," so zapisali na Zavodu za gozdove. "Na nas je, da poiščemo rešitve in na območjih, kjer je mogoča uporaba preventivnih ukrepov za varovanje pašnih živali, omogočimo soobstoj velikih zveri in pašništva," so še dodali na ZGS. Uspešen evropski projekt se zaključuje

Kot so zapisali na spletnem portalu varna-pasa.si se Zavod za gozdove aktivno ukvarja s preprečevanjem škod po velikih zvereh. Na vsaki območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije je na voljo interventni komplet visokih elektromrež, ki služi takojšnji zaščiti človekovega premoženja po škodnem primeru in preprečevanju nadaljnje škode. V interventnem kompletu je na voljo 300 metrov visokih elektromrež, pašni aparat, akumulator in voltmeter za preverjanje napetosti v ograji.

Kot je za našo spletno stran povedal direktor Zavoda za gozdove Damjan Oražem, opravljajo več nalog v povezavi z velikimi zvermi, za katere jim sredstva zagotavlja okoljsko ministrstvo: "Izvajamo monitoring zveri, ocenjujemo škodo po napadih zveri, ocenjujemo tudi škodo na nelovnih površinah, imamo pa tudi organizirano interventno skupino, na katero se lahko ljudje obrnejo, če pride do napada ali ogrožanja velikih zveri. Te štiri stvari pokrivamo iz teh sredstev, ki jih je letos bilo okrog 190.000 evrov." Poleg omenjenih nalog pa so v okviru evropskega projekta Life, pod katerega spada tudi portal varna-pasa.si, aktivno pomagali rejcem pri prepečevanju in odpravljanju škod, tudi z razdeljevanjem interventnih paketov in postavljanjem električnih mrež. Projekt,ki se sicer v prihodnjih mesecih zaključuje, Oražem ocenjuje kot uspešnega.

"Da stvar deluje, kažejo že škode, ki so se izjemno zmanjšale. S sredstvi tega projekta smo pomagali glavnim rejcem, ki so imeli največ težav," pojasnjuje prvi mož ZGS. Mreže niso mogle pokriti vseh situacij, volkovi so se preveč namnožili

Za nastalo škodo na premoženju, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste, kot sta volk in medved, je možno zaprositi za odškodnino, piše STA. Za povračilo škode je pristojna Agencija RS za okolje, a se odškodnina izplača le, če je bilo premoženje predhodno že zavarovano določenimi zaščitnimi ukrepi.