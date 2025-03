Ograje ne bo odstranila vojska, ampak zunanji izvajalec: predvidena dva milijona evrov

Ograje na meji ne bo odstranila vojska sama, temveč bodo za to iskali zunanjega izvajalca ... Koliko nas bo spet to davkoplačevalce stalo? Za odstranitev 32 kilometrov ograje želijo plačati nekaj več kot dva milijona evrov. To je cena, ki so jo pred dvema letoma določili na podlagi informativne ponudbe. Ko bodo zagotovljena sredstva, bodo objavili javni razpis. Že odstranjenih 130 kilometrov panelne ograje bodo v vojski nato porabili za ograjevanje vojaških objektov. Štiri kilometre pa bodo odstopili Luki Koper.

Ograjo in žico na meji s Hrvaško so začeli postavljati leta 2015, v času vlade Mira Cerarja. Da gre za nesorazmeren ukrep, ki ne preprečuje nezakonitih prehodov meje ima pa številne negativne učinke za lokalno prebivalstvo in živali, je leta 2022 odločila vlada Roberta Goloba in odredila odstranjevanje. Postavljene je bilo več kot 50 kilometrov rezilne žice in več kot 140 kilometrov panelne ograje. Do danes je odstranjena dobra polovica rezilne žice in dobrih 90 kilometrov panelne ograje. In še podatki o ilegalnih prehodih. Lani je policija obravnavala 482 primerov tihotapljenja nezakonitih migrantov, kar je malo več kot leto pred tem. V teh primerih so prijeli 533 tihotapcev - velika večina je tujih državljanov, s skoraj 3.000 migranti, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito.