Segrele so se tudi reke in jezera, morje že zjutraj preseglo 25 stopinj Celzija

V Sloveniji je trenutno 18 naravnih kopališč, ki imajo upravljavca, ki zagotavlja varnost in urejenost kopališča in 30 kopalnih območij, kjer ni upravljavca in ne reševalcev, zato je glede poškodb in utopitev kopanje na lastno odgovornost. Na ostalih, nenadzorovanih površinskih vodah NIJZ kopanje odsvetuje.

Splošna priporočila pred kopanjem

Da bo osvežitev prijetna in varna velja upoštevati splošna priporočila, in sicer da pred kopanjem ne uživajmo alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Ne kopajmo se, če smo imeli v zadnjem tednu drisko, če imamo na koži rane ali akutna vnetja, zlasti gnojna, vnete oči, ušesa, prehlad in upoštevajmo navodila zdravnika.

Pred kopanjem preverimo temperaturo vode in vzemimo si čas za prilagajanje. V vodo nikoli ne vstopimo nenadno, če smo pregreti, vstopamo postopoma in previdno. Pri nenadni potopitvi v mrzlo vodo lahko nastopijo motnje koordinacije, izgubimo lahko tudi nadzor nad dihanjem.

Po določenem času v mrzli vodi pade tudi temperatura jedra telesa, upočasni se bitje srca, lahko nastopijo podhladitev, mišični krči, izguba zavesti.

Zaradi varnosti naj bo prvi skok v vodo vedno na noge

Številni si kopanje popestrijo tudi s skokom v vodo, kjer velja še posebna previdnost. Ne skačimo v vodo z dreves, balkonov ali raznih konstrukcij. Pred skakanjem v vodo preverimo, ali je voda dovolj globoka in kakšno je dno, kamor nameravamo skočiti. Ne skačimo in ne potapljajmo se v vodo z neznano globino in slabo vidljivostjo pod vodo. Ne skačimo v vodo in ne potapljajmo se, če se vodo, v kateri se kopamo, uporablja tudi za druge namene, opozarjajo na NIJZ.