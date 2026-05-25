Slovenija

Še bo toplo: temperature bodo presegale 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 25. 05. 2026 06.21 pred eno minuto 1 min branja 0

STA N.L.
Kočevsko jezero

Po vročem koncu tedna, ki je ponekod postregel tudi s temperaturo čez 30 stopinj Celzija, vremenska napoved kaže, da bo vroče tudi danes in do konca tedna. Danes se bo čez dan segrelo tudi do 31 stopinj Celzija. Kljub temu pa lahko v prihodnjih dneh pričakujemo tudi plohe in nevihte, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje (Arso).

Konec tedna je postregel s sončnim in lepim vremenom, temperatura pa se je v skoraj vseh krajih Slovenije približala 30 stopinjam Celzija, ponekod tudi prek. Najvišja izmerjena temperatura je bila tako v Biljah pri Novi Gorici, kjer je termometer ob 20. uri pokazal 30,7 stopinje Celzija. Najbolj pa se je 30 stopinjam približala Ljubljana, kjer je termometer pokazal 29,7 stopinje Celzija.

Temperature v nedeljo ob 13. uri.
FOTO: Arso

Visoke temperature in sončno vreme lahko pričakujemo tudi danes. Najnižje jutranje temperature bodo tako od 11 do 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa bodo segale od 27 do 31 stopinj Celzija. Čez dan bo sicer v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti.

Toplo pa bo vse do konca tedna, saj naj bi bilo po napovedih Arsa v torek in sredo sprva precej jasno in zelo toplo. V sredo bodo sicer sredi dneva in popoldne začele nastajati plohe in nevihte, Arso pa je za celo državo izdal tudi rumeno opozorilo. V četrtek pa vremenska napoved kaže na sončno vreme z možnostjo kakšne popoldanske plohe, rumeno opozorilo pa bo ostalo za severozahodni del države.

vreme napoved Arso vročina temperature

