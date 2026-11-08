Ogrevanje doma postaja vse dražje - kje poiskati strokovnjake za učinkovitejše rešitve

Prav zato se večjih sprememb ni pametno lotiti na slepo. Preden za novo napravo odštejete več tisoč evrov, je vredno ugotoviti, kje vaš dom dejansko izgublja toploto in katere izboljšave bi prinesle največ koristi. Pri tem vam lahko pomagajo izkušeni strokovnjaki za ogrevanje in energetske rešitve , ki znajo oceniti stanje obstoječega sistema ter predlagati ukrepe, primerne za vaš objekt in proračun.

Plačujete preveč za ogrevanje? Morda težava sploh ni v peči

Predstavljajte si dve približno enako veliki hiši, ki uporabljata podoben ogrevalni sistem. V eni so računi razmeroma nizki, v drugi pa lastniki vsako zimo porabijo občutno več. Razlog ni nujno v sami napravi, temveč v tem, koliko toplote hiša potrebuje in kako učinkovito jo ogrevalni sistem zagotavlja. Pri starejših stavbah lahko toplota uhaja skozi slabo izolirano podstrešje, dotrajana okna ali neizolirane zunanje stene. Včasih pa so težave precej preprostejše: nepravilno nastavljena regulacija, neustrezna temperatura ogrevalne vode ali neuravnoteženi radiatorji.

Če je na primer dnevna soba ves čas prevroča, spalnica pa kljub odprtemu ventilu ostaja hladna, težava morda ni v premajhni moči ogrevalne naprave, ampak v razporejanju toplote po prostorih. Menjava celotnega sistema v takšnem primeru ni nujno prvi ali najbolj smiseln korak. Usposobljen monter oziroma strokovnjak za ogrevanje lahko preveri delovanje naprave, nastavitve in stanje razvoda ter oceni, kaj bi bilo treba izboljšati.

Katere izboljšave lahko dejansko zmanjšajo stroške ogrevanja? Univerzalne rešitve, ki bi bila najboljša za vse hiše, ni. Veliko je odvisno od starosti objekta, njegove izolacije, obstoječega načina ogrevanja in zneska, ki ste ga pripravljeni vložiti. Pred večjo naložbo je smiselno preveriti predvsem naslednje možnosti: - Servis in pravilna nastavitev obstoječe naprave: redno vzdrževanje ter ustrezne nastavitve lahko izboljšajo delovanje ogrevanja in preprečijo nepotrebno porabo. - Prilagoditev regulacije: previsoka temperatura ogrevalne vode ali neustrezno nastavljen urnik delovanja lahko povzročata višje stroške, kot bi bili potrebni. - Hidravlično uravnoteženje radiatorjev: pomaga zagotoviti ustrezno razporeditev toplote med posameznimi prostori. - Izboljšanje izolacije: če toplota hitro uhaja iz stavbe, lahko izolacija podstrešja, strehe ali fasade zmanjša potrebo po ogrevanju. - Zamenjava stare ogrevalne naprave: sodobnejši sistem je lahko učinkovitejši, če je ustrezno izbran glede na potrebe objekta. - Pametnejše upravljanje ogrevanja: termostati in regulacijski sistemi lahko olajšajo prilagajanje ogrevanja dejanskim potrebam gospodinjstva. Pri nekaterih hišah lahko že pravilna nastavitev sistema in uravnoteženje radiatorjev izboljšata udobje, medtem ko bo pri drugih treba razmišljati o celovitejši energetski prenovi. Smiselno je začeti pri ukrepih, ki odpravljajo ugotovljene težave, saj visoka začetna investicija sama po sebi še ne zagotavlja največjih prihrankov. Pri načrtovanju večjih izboljšav je zato koristno sodelovanje med strokovnjaki za strojne inštalacije, ogrevanje in energetiko, saj se posamezni ukrepi med seboj pogosto dopolnjujejo. Kaj pa prezračevanje? Pri energetski prenovi ne smemo pozabiti na kakovost zraka v prostorih. Če boste zamenjali okna in dodatno izolirali hišo, bo ta praviloma bolj zrakotesna, zato je treba razmisliti tudi o ustreznem prezračevanju. Prezračevalni sistemi z vračanjem toplote oziroma rekuperacijo lahko zmanjšajo toplotne izgube zaradi prezračevanja, hkrati pa omogočajo nadzorovano izmenjavo zraka. Ali je takšna rešitev smiselna za vaš dom, pa je odvisno od zasnove objekta, obstoječega prezračevanja in obsega načrtovane prenove.

Koliko stane menjava ogrevalnega sistema?

Pri zamenjavi ogrevanja je začetna naložba eno najpomembnejših vprašanj. Še posebej priljubljene so toplotne črpalke, vendar se lahko cena primerljivih naprav precej razlikuje glede na njihovo moč, način delovanja in zahtevnost montaže. Za toplotno črpalko zrak-voda z montažo lahko pri običajni družinski hiši okvirno računate na 7.000-14.000 €, pri zahtevnejših izvedbah ali prilagoditvah obstoječega sistema pa je lahko strošek tudi višji. Vrsta ogrevalne rešitve Okvirna cena z montažo Toplotna črpalka zrak-voda 7.000–14.000 € Toplotna črpalka zemlja-voda 12.000–25.000 € Sanitarna toplotna črpalka za pripravo tople vode 1.500–3.500 € Pri sistemih zemlja-voda lahko zahtevnejše vrtanje in ureditev geosonde naložbo občutno podražita, zato je treba preveriti, ali sta vključena v ponudbo. Sanitarna toplotna črpalka pa je namenjena predvsem pripravi tople vode in ne nadomešča sama po sebi sistema za ogrevanje prostorov. Preden sprejmete ponudbo, preverite, ali cena vključuje tudi odstranitev stare naprave, potrebno predelavo cevi, električni priklop, hranilnik vode in zagon sistema. Prav te postavke pogosto povzročijo razliko med začetno oglaševano ceno in dejanskim stroškom celotne vgradnje. Pri primerjavi ponudnikov toplotnih črpalk in ogrevalnih sistemov se zato ne osredotočajte zgolj na znamko in ceno naprave. Pomembno je, da dobite rešitev, ki bo pravilno delovala v vaši hiši, ne zgolj naprave z dobrimi tehničnimi podatki.

Se toplotna črpalka splača tudi v starejši hiši z radiatorji?

To je eno najpogostejših vprašanj lastnikov starejših hiš, ki razmišljajo o zamenjavi ogrevanja na kurilno olje ali drug obstoječi vir energije. Toplotna črpalka lahko učinkovito deluje tudi v hiši z radiatorji, vendar je veliko odvisno od tega, kako visoko temperaturo vode potrebujete, da so prostori dovolj ogreti. Če morajo biti radiatorji za doseganje prijetne temperature zelo vroči, bo toplotna črpalka praviloma porabila več električne energije, njeno delovanje pa bo manj učinkovito. Zato mora izvajalec pred izbiro ustrezne toplotne črpalke dobro poznati tudi značilnosti vaše hiše. Poleg njene velikosti mora upoštevati še toplotne izgube, kakovost izolacije, obstoječe radiatorje in potrebe po ogrevanju posameznih prostorov. V nekaterih primerih bo najboljša izbira visokotemperaturna toplotna črpalka, pri drugih pa se bo morda bolj splačalo najprej izboljšati izolacijo ali zamenjati posamezne radiatorje. Prava rešitev je zato odvisna predvsem od značilnosti vaše hiše in tega, kako lahko z izbranim sistemom zagotovite učinkovito in varčno ogrevanje.

Ali lahko pri prenovi ogrevanja pridobite subvencijo? Pri načrtovanju večje energetske prenove je vredno preveriti tudi možnosti sofinanciranja. Eko sklad omogoča nepovratne finančne spodbude za različne naložbe v večjo energijsko učinkovitost stavb, med drugim za ustrezne toplotne črpalke in nekatere izolacijske ukrepe. V okviru javnega poziva za leto 2026 lahko subvencija pri zamenjavi stare kurilne naprave za ustrezno toplotno črpalko zrak-voda znaša do 4.500 €, pri določenih sistemih zemlja-voda oziroma voda-voda pa do 8.000 €. Dejanska višina spodbude je odvisna od vrste naložbe in izpolnjevanja pogojev veljavnega poziva. Pred naročilom opreme zato preverite pogoje, zahtevano dokumentacijo in postopek oddaje vloge. Dobro je tudi, da izvajalca vprašate, katera dokazila vam bo lahko zagotovil po zaključeni montaži. Če še niste prepričani, katera rešitev je za vašo hišo najprimernejša, je na voljo tudi brezplačno energetsko svetovanje mreže ENSVET, kjer lahko pridobite neodvisno svetovanje pred večjo investicijo. Kako izbrati strokovnjaka, ki vam ne bo predlagal predrage rešitve? Pri izbiri izvajalca je pomembno, da dobro pozna različne možnosti ogrevanja in zna oceniti, katera rešitev bi bila najprimernejša za vaš dom, ne da bi vam že na začetku predlagal določeno napravo. Če vam nekdo že po kratkem telefonskem pogovoru zagotavlja, da potrebujete toplotno črpalko določene moči, ne da bi ga zanimalo stanje hiše ali podatki o njej, je smiselno pridobiti dodatno strokovno mnenje. Pred odločitvijo zastavite vsaj naslednja vprašanja: Na podlagi katerih podatkov ste določili potrebno moč naprave? Ali bo treba predelati obstoječo kotlovnico, radiatorje ali električni priključek? Kaj je vključeno v končno ceno in kaj se obračuna posebej? Kdo bo opravil prvi zagon in nastavil delovanje sistema? Kako sta organizirana servis in odpravljanje morebitnih težav po montaži? Zanesljiv izvajalec vam bo znal razumljivo pojasniti, zakaj predlaga določeno rešitev, predvsem pa vas bo opozoril tudi na njene omejitve. Preden izberete izvajalca ogrevalnih in inštalacijskih del, preverite še, ali ponuja samo montažo naprav ali se ukvarja tudi z načrtovanjem, nastavitvami in poznejšim servisiranjem ogrevalnih sistemov. Ni namreč nujno, da vsak monter opravlja vse te storitve.

Kje poiskati zanesljive ponudnike za ogrevanje in energetske izboljšave?

Če želite zamenjati ogrevalni sistem, urediti prezračevanje, posodobiti električne inštalacije ali izboljšati delovanje obstoječe naprave, je smiselno poiskati strokovnjaka za konkretno vrsto dela. Na portalu 1818.si lahko v kategoriji Inštalacije, ogrevanje in energetika poiščete ponudnike vseh teh storitev iz celotne Slovenije, od strojnih in elektroinštalacij do ogrevalnih sistemov, toplotnih črpalk, prezračevanja in drugih energetskih rešitev. Preden pošljete povpraševanje, pripravite osnovne podatke o objektu: približno ogrevano površino, leto gradnje, stanje izolacije, trenutni način ogrevanja in po možnosti dosedanjo porabo energenta. Natančnejši opis hiše lahko precej pripomore k temu, da boste prejeli bolj natančno ponudbo prilagojeno za vas, vendar pri zahtevnejših posegih samo opis po telefonu običajno ne more nadomestiti strokovnega pregleda in potrebnih izračunov.

Najcenejše ogrevanje ni vedno tisto z najcenejšo napravo

Pri izbiri ogrevalnega sistema je hitro mogoče spregledati, da začetna cena predstavlja samo del celotnega stroška. Upoštevati je treba tudi porabo energije, vzdrževanje, morebitna popravila in pričakovano življenjsko dobo opreme. Dobro načrtovana prenova ogrevanja se začne s poznavanjem potreb hiše. Včasih bo največjo razliko prinesla zamenjava stare peči, drugič boljša izolacija, pravilna nastavitev regulacije ali nekaj premišljenih izboljšav obstoječega sistema. Najboljša odločitev je tista, ki upošteva značilnosti vašega doma, vaše potrebe in dolgoročne stroške ogrevanja. Zato si pred izbiro vzemite čas za strokovno svetovanje in primerjavo različnih ogrevalnih možnosti , da boste našli rešitev, s katero boste zadovoljni tudi čez leta.