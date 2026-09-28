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Slovenija

Za dogrevanje najcenejša klima, med zimo toplotna črpalka

Ljubljna, 28. 09. 2026 19.40 pred 15 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Tanja Volmut
Varčevanje z energijo.

Ker smo pred zimo, se marsikdo ob vse višjih cenah sprašuje, kako se letos ogrevati, da ne bi ob tem zapravili celo premoženje. Tudi v tem prehodnem obdobju, ko so jutra in večeri že hladni, v blokih pa še niso vklopili centralnega ogrevanja, številni že dogrevajo prostore. Je boljša klimatska naprava ali kalorifer? In ko se temperature spustijo – s čim je stanovanje ali hišo najbolj učinkovito in najceneje ogrevati?

Temperaturne razlike so velike. Zjutraj okoli šest stopinj nad ničlo, čez dan več kot 20. "Sedaj je kar malo potratno ogrevati celotno stanovanje," opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato je zdaj bolj uporabna za dogrevanje recimo klimatska naprava. "To je zagotovo najbolj učinkovito ogrevanje v danem trenutku," pojasnjujejo na ZPS.

Najmanjši stroški so pri dogrevanju s kaminom. Bolj potratni so grelci, kaloriferji in pečke. Če primerjamo stroške kaloriferja ali klime, je klima cenovno ugodnejša, ocenjujejo na ZPS. "Kjer jo nimamo, pa uporabljajmo čim bolj učinkovite kaloriferje." 

Ogrevamo se ponavadi od sredine oktobra do marca. Olje, plin, drva in toplotna črpalka.

Toplotne črpalke so v porastu, prav tako drva, a veliko je odvisno od gradnje. "Toplotne črpalke so zelo priporočljive pri novogradnjah, pri obstoječih gradnjah je treba pogledati celotno situacijo, kakšna je hiša, kako je izolirana, okna," svetujejo v trgovini Na pot.

Strošek ogrevanja na sezono
Strošek ogrevanja na sezono
FOTO: POP TV

Kakšen je približen izračun za recimo 70 kvadratov veliko stanovanje po trenutnih cenah? Stroški ogrevanja bi bili najcenejši pri toplotni črpalki, sledijo drva, peleti. "Plin je višje, ampak še vedno precej nižje od kurilnega olja, kurilno olje je res daleč najdražji energent," pojasnjujejo na ZPS.

In tisti, ki se ogrevajo na olje, bodo letos plačali še več. Je pa res treba pri toplotni črpalki upoštevati začetno investicijo, ki ni majhna – od 8000 evrov naprej, ki se po oceni Zveze potrošnikov vrne prej kot v 10 letih.

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Dominvrt.si Katero ogrevanje je najcenejše?
Moskisvet.com Kako ohladiti stanovanje brez klimatske naprave?
Dominvrt.si Je ceneje pustiti ogrevanje prižgano ali ga prižigati po potrebi?
24ur.com Toplota je kul
Dominvrt.si So časi, ko smo se ogrevali na drva, že mimo?
24ur.com Ali se je zaradi visokih cen energentov zamaknil začetek kurilne sezone?
Dominvrt.si Z rekuperacijo do nižjih stroškov ogrevanja
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KOMENTARJI2

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Slovenec007
28. 09. 2026 19.56
Vsako leto isti prispevki in vsako leto ista propaganda, TČ 500€ na leto, ja pa jade pa kdo sploh še vrjame v te pravljice lepo vas prosim, poznam ljudi ki v najhujši zimski sezoni (dec, jan, feb) plačajo med 250-300€ elekrike na mesec za ogrevanje s TČ.
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+1
1 0
štajerc65
28. 09. 2026 19.56
A to vam je Vrtovec serviral da ste objavili?
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