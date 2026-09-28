Za dogrevanje najcenejša klima, med zimo toplotna črpalka

Temperaturne razlike so velike. Zjutraj okoli šest stopinj nad ničlo, čez dan več kot 20. "Sedaj je kar malo potratno ogrevati celotno stanovanje," opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato je zdaj bolj uporabna za dogrevanje recimo klimatska naprava. "To je zagotovo najbolj učinkovito ogrevanje v danem trenutku," pojasnjujejo na ZPS.

Najmanjši stroški so pri dogrevanju s kaminom. Bolj potratni so grelci, kaloriferji in pečke. Če primerjamo stroške kaloriferja ali klime, je klima cenovno ugodnejša, ocenjujejo na ZPS. "Kjer jo nimamo, pa uporabljajmo čim bolj učinkovite kaloriferje."

Ogrevamo se ponavadi od sredine oktobra do marca. Olje, plin, drva in toplotna črpalka.

Toplotne črpalke so v porastu, prav tako drva, a veliko je odvisno od gradnje. "Toplotne črpalke so zelo priporočljive pri novogradnjah, pri obstoječih gradnjah je treba pogledati celotno situacijo, kakšna je hiša, kako je izolirana, okna," svetujejo v trgovini Na pot.