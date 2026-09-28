Za dogrevanje najcenejša klima, med zimo toplotna črpalka

Temperaturne razlike so velike. Zjutraj okoli šest stopinj nad ničlo, čez dan več kot 20. "Sedaj je kar malo potratno ogrevati celotno stanovanje," opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato je zdaj bolj uporabna za dogrevanje recimo klimatska naprava. "To je zagotovo najbolj učinkovito ogrevanje v danem trenutku," pojasnjujejo na ZPS.
Najmanjši stroški so pri dogrevanju s kaminom. Bolj potratni so grelci, kaloriferji in pečke. Če primerjamo stroške kaloriferja ali klime, je klima cenovno ugodnejša, ocenjujejo na ZPS. "Kjer jo nimamo, pa uporabljajmo čim bolj učinkovite kaloriferje."
Ogrevamo se ponavadi od sredine oktobra do marca. Olje, plin, drva in toplotna črpalka.
Toplotne črpalke so v porastu, prav tako drva, a veliko je odvisno od gradnje. "Toplotne črpalke so zelo priporočljive pri novogradnjah, pri obstoječih gradnjah je treba pogledati celotno situacijo, kakšna je hiša, kako je izolirana, okna," svetujejo v trgovini Na pot.
Kakšen je približen izračun za recimo 70 kvadratov veliko stanovanje po trenutnih cenah? Stroški ogrevanja bi bili najcenejši pri toplotni črpalki, sledijo drva, peleti. "Plin je višje, ampak še vedno precej nižje od kurilnega olja, kurilno olje je res daleč najdražji energent," pojasnjujejo na ZPS.
In tisti, ki se ogrevajo na olje, bodo letos plačali še več. Je pa res treba pri toplotni črpalki upoštevati začetno investicijo, ki ni majhna – od 8000 evrov naprej, ki se po oceni Zveze potrošnikov vrne prej kot v 10 letih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.