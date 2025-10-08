Ogrevanje na odpadno toploto iz podatkovnih centrov

Kurilna sezona se je zaradi nizkih temperatur v zadnjem tednu začela tudi drugod po Evropi. Številna mesta iščejo alternative kurilnemu oglju, premogu, plinu ... Eno od možnosti ponuja odpadna toplota oziroma vroč zrak iz podatkovnih centrov, ki so ga doslej preprosto izpustili v okolje. A ga je mogoče zelo dobro izkoristiti prav za ogrevanje. Nemška mesta se zaradi manj izpustov toplogrednih plinov vse bolj navdušujejo nad to bolj trajnostjo oskrbo s toploto. Pa še cenejša je, pravijo.