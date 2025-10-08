Tujina
Ogrevanje na odpadno toploto iz podatkovnih centrov
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Kurilna sezona se je zaradi nizkih temperatur v zadnjem tednu začela tudi drugod po Evropi. Številna mesta iščejo alternative kurilnemu oglju, premogu, plinu ... Eno od možnosti ponuja odpadna toplota oziroma vroč zrak iz podatkovnih centrov, ki so ga doslej preprosto izpustili v okolje. A ga je mogoče zelo dobro izkoristiti prav za ogrevanje. Nemška mesta se zaradi manj izpustov toplogrednih plinov vse bolj navdušujejo nad to bolj trajnostjo oskrbo s toploto. Pa še cenejša je, pravijo.
Naslednji članek
Akcija proti kradljivcem telefonov, kot je v Londonu še ni bilo
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.