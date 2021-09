Ogrevanje to sezono dražje: cene zemeljskega plina 'nerazumno' naraščajo

Ostali pa se bodo priključili kot običajno, konec septembra oz. v začetku oktobra. Bodo pa letos nekoliko neobičajne položnice. Cene energentov so namreč letos rekordne in očitno se za zdaj še ne bodo spuščale. Cena zemeljskega plina se je na primer s prvim avgustom zvišala za kar 11 odstotkov. "Trudimo se zagotoviti najboljše pogoje oz. najnižje cene v dogovoru z dobavitelji – kolikor se da. Je pa letošnje leto res specifično, saj gre vse gor," pravi Bevc.

V ljubljanskem SPL, ki upravlja več kot tisoč stanovanjskih in poslovnih enot, sporočajo, da nekateri niso čakali na nižje temperature, ki so napovedane za konec tedna . "Trenutno imamo priključen en objekt, v katerem smo vklopili ogrevanje v času prve ohladitve konec avgusta," pravi Marko Bevc s SPL.

Kaj pa to pomeni v praksi? Za lastnika približno 70 kvadratnih metrov velikega stanovanja to pomeni dvig letnega stroška ogrevanja za približno 75 evrov brez dajatev in davkov. Za lastnike 200 kvadratnih metrov velike enostanovanjske hiše pa bo dvig znašal okoli 190 evrov na letnem nivoju.

Z dvigom cene toplote Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) so se danes seznanili tudi v Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje. "Ta predstavlja 36,8-odstoten dvig povprečne nakupne cene toplote," so sporočili iz velenjskega komunalnega podjetja. Na podlagi tega so sklenili, da znaša novi variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za uporabnike Šaleške doline 43,88 evra.

Glede na izračune je za uporabnike gospodinjskega, poslovnega in industrijskega odjema predviden od 30- do 35-odstotni dvig cene toplotne energije – ob že predvideni in upoštevani subvenciji toplote lokalnih skupnosti v višini 682.014 evrov z DDV, dodajajo. Tudi lokalni skupnosti bosta pokrili dodatni strošek toplote, ki je nastal zaradi zamika pri uveljavitvi cene toplote v višini 228,140 evra.

"Sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini je še vedno cenovno najugodnejši v Sloveniji glede na primerljive sisteme daljinskega ogrevanja," sicer še dodajajo v komunalnem podjetju.

Matjaž Frelih iz Domplana medtem pravi, da je bila cena zemeljskega plina v lanski ogrevalni sezoni na zgodovinsko nizki ravni: "Zaradi tega so bili tudi stroški ogrevanja med najnižjimi v zadnjih letih."

Letos pa so se v Kranju stroški zaradi dviga cene zemeljskega plina v povprečju zvišali za 20 odstotkov. "Kljub temu pa letošnji stroški ogrevanja ne odstopajo bistveno preteklih sezon," pravi. Sprememb pri stroških ogrevanja pa zaradi že zakupljenih količin zemeljskega plina ne načrtujejo pred 1. julijem 2022.