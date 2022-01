Mesečni stroški ogrevanja tudi do 300 evrov, stanovalci razmišljajo o tožbah

"To je vprašanje, ki ga mora dobavitelj rešiti skupaj z upravnikom oz. s posameznim odjemalcem. Vsi skupaj se bomo morali navaditi na to, da so cene energentov visoke in da bodo do konca kurilne sezone takšne ostale," odgovarja Blaž Košorok , državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo.

Sirše: Od upravnika so zahtevali ločene položnice za ogrevanje

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila na temo podražitev gosta stanovalec iz Domžal Sebastjan Sirše in direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič. Sirše je uvodoma povedal, da v februarju pričakujejo rekordno visoke položnice, ob tem pa ne vedo, ali jih bodo zmožni tudi plačati. V sredo so se na sestanku z upravnikom dogovorili, da jim za prihodnji mesec izda ločene položnice za ogrevanje. Hkrati so od upravnika zahtevali vse pogodbe in račune zadnjih let, iz katerih bo razvidno poslovanje med upravnikom in dobaviteljem. Pogovarjali so se tudi o pravni zaščiti, za pomoč nameravajo prositi tudi župana.

Udovič je dejal, da so ministrstvo že novembra opozorili, da je treba problem sistemsko rešiti, saj se pojavlja diskriminacija med državljani. Nekateri namreč plačujejo stroške ogrevanja po ceni za gospodinjske odjemalce, drugi, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, pa po ceni za poslovne odjemalce. "Če se to v kratkem ne bo rešilo, bo kurilna sezona že mimo," je dodal.