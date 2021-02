Vlada potegnila zavoro pri kandidatih za evropska javna tožilca

To resno ogroža začetek delovanja evropskega javnega tožilstva v Sloveniji, ki bi moralo začeti delovati s prvim marcem. Od lani ima postavljenega le nacionalnega koordinatorja - tožilca Jako Brezigarja. Čeprav je bil izpeljan razpis za delegirana tožilca in je državnotožilski svet izbral omenjena kandidata. Z imenoma se mora vlada le seznaniti in ju poslati naprej v Luksemburg, a to ne pride niti na dnevni red.

Tu pa je še blokada zakona, ki bi tožilcema uredil status in omogočil delo. Ministrica Kozlovič je besedilo pripravila, a se je pred prejetjem v državnem zboru zataknilo na vladi.