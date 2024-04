Ogrožen zeleni biser pod Golovcem: ga bodo presekali železniški tiri?

OGLAS

V Botanični vrt Univerze v Ljubljani sedaj po letu 1974 že drugič posega železnica, opozarja dr. Jože Bavcon. Kot pravi, bo drugi tir do Ivančne Gorice znova odvzel znaten del vrta. Kot opisuje, bo porušena stara upravna zgradba, kjer je Čajnica Primula. V Botaničnem vrtu Univerze Ljubljana zahtevajo drugačne rešitve, da bi vrt ohranili v sedanjem obsegu. V ta namen so ustvarili tudi peticijo, s katero zbirajo glasove podpore botaničnemu vrtu. Botanični vrt je zaščiten kot Kulturni spomenik državnega in kot spomenik oblikovane narave, ampak, kot je razočaran Bavcon, to očitno čisto nič ne pomeni.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

























Festival zvončkov v Botaničnem vrtu icon-picture-layer-2 1 / 14

Kot izpostavlja, je možna tudi alternativna trasa tirov, ki ne bi zahtevala posegov v Botanični vrt. S tem bi se lahko v celoti izognili posegom in zmanjšanju Botaničnega vrta, poleg tega so parcele na tej trasi že vse v ustrezni lasti. Botaničnemu vrtu bi lahko celo vrnili nekaj območja, ki mu ga je odvzel že obstoječi tir leta 1974, s tem pa tudi ne bi imeli neuporabnih površin od Orlove do Dolenjske ceste na nasprotni strani Botaničnega vrta, ugotavlja Bavcon. Po pojasnila smo se obrnili tudi na Ministrstvo za infrastrukturo, odgovor še čakamo.

Botanični vrt v svetovnem vrhu Kot smo že poročali, se ljubljanski Botanični vrt lahko pohvali z veliko prepoznavnostjo v svetu, s svojo zbirko živih rastlin in semensko banko ter 211-letno skrbjo za ohranjanje biodiverzitete pri nas. Ta zeleni biser pod Golovcem je dosegel več pomembnih mejnikov in je v samem svetovnem vrhu. Kot je pojasnil dr. Jože Bavcon, je na svetu evidentiranih že 3712 botaničnih vrtov. Le 41 med njimi pa jih ima akreditacijo certificiranega botaničnega vrta in samo 15 jih ima še en certifikat za varstvo narave. Naš botanični vrt se lahko pohvali z obema in ga tako uvrščamo v sam svetovni vrh.

Prav tako tudi po številu vrst, predstavljenih v vrtu, sega med zelo pestre vrtove. V svoji bazi ima zabeleženih kar 5729 rastlinskih vrst, podvrst in tudi nekaj sort. Od tega jih ima pri BGCI sedaj evidentiranih in potrjenih že 4844. Za tako majhen botanični vrt, razprostira se le na treh hektarjih, je to ogromna številka. Za primerjavo v Botaničnem vrtu izpostavljajo, da veliki vrtovi obsegajo od 70 do 100 ha površine, a imajo primerjalno manjše število vrst. Dunaj, ki se razteza na površini osem hektarjev, ima na primer okrog 11.000, vendar je v bazi BGCI zabeleženih le 1758 vrst, Meisse v Bruslju (92 ha) ima 13.307 vrst, Pariz (vsi deli skupaj 83 ha) 12.094, Bonn (9,5 ha) 9280 in Padova (4 ha) 3158.