Ogrozila lastno življenje, da sta pomagala talcem

Najin cilj je bil, da osumljenca čim prej umakneva od potnikov in šoferja avtobusa, sta ob podelitvi medalje za hrabrost povedala prejemnika, policistka in policist iz PU Ljubljana, ki sta ukrepala ob ugrabitvi avtobusa v Ljubljani, in dodala, da bi, če bi bilo treba, vse ponovila brez težav.

V Tacnu so za hrabro in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj in prijetje storilcev kaznivih dejanj podelili medalje 26 policistom in 13 občanom. Medaljo za hrabrost so prejeli policisti Petra Tkalec in Tomaž Horvat za ukrepanje ob ugrabitvi avtobusa v Ljubljani terIvan Jan, ki je pred skokom s strehe rešil mladoletno osebo. Vsi trije prejemniki medalj za hrabrost prihajajo s Policijske uprave Ljubljana. Omenjene medalje sicer podeljujejo za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerih so bila življenja prejemnikov priznanja izpostavljena nevarnosti.

Prejemniki medalj FOTO: Damjan Žibert

Tkalčeva je v izjavi za medije povedala, da je bila ob prijetju ugrabitelja avtobusa brez kakršnegakoli strahu. V mislih je imela samo to, da osumljenca umaknejo od potnikov in šoferja ter da preprečijo najhujše. "Če bi bilo treba, bi vse ponovila brez težav,"pa je prepričan Horvat, po besedah katerega je ukrepanje v kritičnem trenutku predvsem instinktivno. Medalje policije za požrtvovalnost pa so policisti in občani med drugim prejeli za posredovanje pri požarih, prijetje osumljencev drzne tatvine, pomoč pri poškodbah in oživljanju ter reševanje iz vode. Kot je povedala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, so to "medalje za vaš pogum, preudarnost, odločnost, strokovnost, nesebičnost, humanost in prevzemanje odgovornosti v najbolj kritičnih trenutkih". Po njenih besedah nas trenutki, ko so ogrožena življenja, opomnijo, kako odvisni smo drug od drugega. Sicer pa se je v zadnjem letu v policijske vrste vrnil optimizem, je dejala Bobnarjeva, saj je letošnje merjenje organizacijske klime pokazalo, da so povprečne ocene za vodenje, organiziranje dela, odnose, delovne razmere in integriteto najvišje v zgodovini merjenja.

FOTO: Damjan Žibert