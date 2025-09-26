Ohladilo se bo, v prihodnjem tednu najverjetneje začetek kurilne sezone

"Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 stopinj Celzija, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja," pojasnjujejo na Agenciji za okolje, kjer napovedujejo, da se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje v prihodnjem tednu še bolj ohladilo. Marsikdo si bo domovanje že pred tem ogrel in pričela se bo kurilna sezona. Ta se je lani začela že 15. septembra.

Temperature v naslednjih dneh

"Za začetek kurilne sezone 'uradno' velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22.00 (po poletnem času) tri večere zapored nižja od 12 stopinj Celzija. Seveda je to od kraja do kraja različno. Praviloma, oz. v povprečju se kurilna sezona v notranjosti Slovenije začne kmalu po 1. oktobru, na Goriškem in v slovenski Istri pa kakšen teden ali dva kasneje," pojasnjujejo na Arsu.

Odklon temperatur

V zadnjih 25 letih so prav lani s kurilno sezono v Ljubljani začeli najbolj zgodaj, in sicer že 15. septembra, medtem ko so leta 2017 z ogrevanjem začeli šele konec oktobra, natančeneje 27. "V Sečovljah se je kurilna sezona najprej začela 24. 9. 2022, najkasneje pa 17. 11. 2018. V Novem mestu je najzgodnejši datum 7. 9. 2007, najkasnejši pa 25. 10. 2014," časovnico kurilne sezone v preteklih letih povzemajo pri Arsu.

Radiatorji bodo kmalu topli.