Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Ohladilo se bo, v prihodnjem tednu najverjetneje začetek kurilne sezone

Ljublj, 26. 09. 2025 11.39 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
4

"Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 stopinj Celzija, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja," pojasnjujejo na Agenciji za okolje, kjer napovedujejo, da se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje v prihodnjem tednu še bolj ohladilo. Marsikdo si bo domovanje že pred tem ogrel in pričela se bo kurilna sezona. Ta se je lani začela že 15. septembra.

Temperature v naslednjih dneh
Temperature v naslednjih dneh FOTO: Arso

"Za začetek kurilne sezone 'uradno' velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22.00 (po poletnem času) tri večere zapored nižja od 12 stopinj Celzija.  Seveda je to od kraja do kraja različno. Praviloma, oz. v povprečju se kurilna sezona v notranjosti Slovenije začne kmalu po 1. oktobru, na Goriškem in v slovenski Istri pa kakšen teden ali dva kasneje," pojasnjujejo na Arsu. 

Odklon temperatur
Odklon temperatur FOTO: Arso

V zadnjih 25 letih so prav lani s kurilno sezono v Ljubljani začeli najbolj zgodaj, in sicer že 15. septembra, medtem ko so leta 2017 z ogrevanjem začeli šele konec oktobra, natančeneje 27. "V Sečovljah se je kurilna sezona najprej začela 24. 9. 2022, najkasneje pa 17. 11. 2018. V Novem mestu je najzgodnejši datum 7. 9. 2007, najkasnejši pa 25. 10. 2014," časovnico kurilne sezone v preteklih letih povzemajo pri Arsu. 

Radiatorji bodo kmalu topli.
Radiatorji bodo kmalu topli. FOTO: Shutterstock

Tudi letos sicer pričakujejo, da bo pogoj za začetek kurilne sezone v notranjosti Slovenije večinoma izpolnjen v drugi polovici prihodnjega tedna – najverjetneje v četrtek, 2., ali v petek, 3. oktobra. "Seveda pa si bo verjetno marsikdo vsaj malce zakuril že kakšen dan prej," predvidevajo na Arsu. 

Preberi še Kurilna sezona pred vrati: v očiščene naprave le kakovostno gorivo
vreme ohladitev kurilna sezona Arso temperature
Naslednji članek

ESS prejel pojasnila glede obvezne božičnice, se bo vlada pogajala?

SORODNI ČLANKI

Kurilna sezona pred vrati: v očiščene naprave le kakovostno gorivo

Kdaj lahko v blokih pričakujejo začetek ogrevanja?

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sulica 81
26. 09. 2025 11.58
december pa 25 c
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
26. 09. 2025 11.50
+1
V Evropi bomo imeli vojno .... lewaki se pa z Gazo ukvarjajo ... ccc !!!
ODGOVORI
3 2
1.maj
26. 09. 2025 12.02
-1
Vojna bo pa zaradi desnih!
ODGOVORI
0 1
Justice4all
26. 09. 2025 11.46
+1
Kaj ne bo najbolj vroč oktober? Ali samo malo bolj topel?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256