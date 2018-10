Ohladitev, dež in prvi sneg

Z Velike Planine so nam poslali fotografijo in zraven zapisali: "Sicer ga ni veliko, ga je pa dovolj za prvo kepo in manjšega snežaka ter za sprehod po idilično, pobeljeni pastirski vasici."

Pokukali smo tudi na Roglo (prek kamere, seveda) in ugotovili, da tudi tam rahlo sneži, a se sneg toplih tal še ne oprijemlje.

Se je pa čez dan tudi precej ohladilo. Zapihal je severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Trenutno je temperatura v Ljubljani in Novem mestu 8 stopinj Celzija, v Portorožu 19 stopinj Celzija ter 7 stopinj v Postojni. Na Kredarici so izmerili ob 13. uri -4 stopinje Celzija.

Na jugu države bo še možen rahel dež

Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo večinoma oblačno, ponekod na jugu bo zjutraj še možen rahel dež. Popoldne se bo od severozahoda delno zjasnilo, le v južnih in jugovzhodnih krajih bo še pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, drugod severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10, v Gornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

V torek več sonca, v sredo pretežno oblačno

V torek bo sončno, nekaj več oblačnosti bo občasno v vzhodnih krajih. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Burja na Primorskem bo oslabela. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem v severovzhodni in severni Sloveniji bodo prehodno manjše padavine, več sonca bo na jugozahodu. Zapihal bo severnik, nekoliko hladneje bo.

V petek pooblačitev in pogostejše padavine vse do torka

V četrtek bo sončno, po nižinah pa dopoldne megleno. V petek se bo pooblačilo, predvsem v Posočju se bodo že začele pojavljati prve padavine. Od sobote do torka bo prevladovalo oblačno vreme s pogostim dežjem. Sprva bo razmeroma toplo, predvidoma od ponedeljka naprej pa bo hladneje. Bo pa ohladitev nekoliko bolj mila od prvih napovedi, kar pomeni, da se tekači, ki tečejo na Ljubljanskem maratonu čez teden dni, ne bodo ukvarjali s snegom. Upamo, da se bodo lahko izognili dežju.