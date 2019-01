Jutri bo jugozahodni veter državo razdelil na dva dela. Na Primorskem in Notranjskem se bodo po sončnem začetku dneva že kmalu nakopičili oblaki, medtem ko bo drugod še prevladovalo sončno in marsikje vetrovno vreme. Na vzhodu države bodo najvišje dnevne temperature še za kakšno stopinjo višje od današnjih, na zahodu pa bo zaradi oblakov nekoliko manj toplo.

Nad zahodno Evropo se bo medtem že pomikal občutno hladnejši zrak, ki bo v četrtek dopoldne dosegel tudi Alpe. Ker Alpe za hladno zračno maso predstavljajo oviro, jih bo ta začela obtekati, kar bo v severnem Sredozemlju povzročilo nastanek manjšega ciklona.

Fronta nas bo dosegla v četrtek zvečer

Jugozahodni veter se bo v četrtek dopoldne okrepil. Najizraziteje bo pihalo na Štajerskem in v Prekmurju, kjer bo veter lahko presegal opozorilne hitrosti. Tu bo večji del dneva sicer še prevladovalo sončno vreme, drugod bo oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije se bodo že zjutraj začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo v nadaljevanju dneva nekoliko okrepile in širile tudi nad južno in osrednjo Slovenijo. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine. V vzhodni Sloveniji bodo popoldanske temperature še dosegale okoli 10 stopinj Celzija, drugod bomo izmerili od 3 do 7 stopinj Celzija.

Ohladitev in sneg prihajata v petek

V noči na petek bodo padavine zajele večji del države. Veter v nižjih slojih ozračja se bo obračal na vzhodno smer in preplavil nas bo hladnejši zrak.