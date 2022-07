Ohladitev na plaži ob Bohinjskem jezeru poiskali tudi bik in krave

Bralec nam je poslal videoposnetek črede krav in bika, ki so se v petek okoli 10. ure mirno sprehodili ob robu Bohinjskega jezera. Čredo štirih krav in bika je bralec ujel ob severovzhodnem delu jezera, kjer so si ohladitev v jezeru, ki se je ogrelo na več kot 23 stopinj Celzija, našli tudi nekateri dopustniki. Ti so si na plaži razgrnili brisače in blazine, a krav tudi to ni zmotilo, saj so se mirno sprehodile mimo. Njihov izlet ob jezeru je spremljal tudi zvok zvonca, ki ga nosila ena izmed krav.