Odstop premierja Marjana Šarca je že sprožil številne odzive na družbenih omrežjih in ugibanja o tem, ali nas čakajo nove volitve. Med prvimi se je odzval prvak največje opozicijske stranke SDS Janša.

Marjan Šarec je četrti slovenski premier, ki je odstopil. FOTO: Miro Majcen

Minister za gospodarstvo iz vrst SMC Zdravko Počivalšek je v izjavi za javnost dejal, da sam odstop premierja vlade še ne pomeni, da moramo na volitve. "Ne vidim potrebe, da bi zaradi odstopa vlade nujno morali iti na volitve," je dejal. Dejal je, da je slutil, da se kaj takšnega lahko zgodi, glede na dogajanje. "Pogovarjamo se o tem, na kak način bi lahko bilo Sloveniji bolje." Najlažje je oditi in pustiti zadeve nedokončane, je bil kritičen Dejan Židan. Do volitev bi lahko prišli že aprila, če mu bo Šarec še danes dostavil odstopno izjavo in se bo sprožil postopek. Le nekaj minut za tem, ko je premier Marjan Šarec sporočil, da odstopa, se je na Twitterju med prvimi oglasil prvak SDS Janez Janša: "Ohladitev političnega trupla se je zgodila takoj, ko je nekdo omenil, da je cesar gol." Nekdanji ppslanec in predsednik državnega zbora Pavel Gantar pa mu je odgovoril: "To, po tvojem "politično truplo", utegne vstati že za Veliko noč."

Poslanec in nekdanji minister za razvoj Marko Bandelli, sicer iz vrst SAB, pa je zapisal: "Upam, da se vsi zavedajo kdo je kriv, da je padla vlada. Ker zdaj se je pokazala inkompetenca na vrhuncu. Ni časa za všečnost. Potrebni so konkretni koraki, premišljene reforme in spremembe. Škoda besed."

Nekdanji minister v Janševi vladi Žiga Turk odstop premierja in finančnega ministra Andreja Bertonclja vidi kot dokaz, da je v Šarčevi vladi popoln kaos in da ni resnega vodenja. "Glavni krivec z odstopom sporoča, da se v krizi nanj ni mogoče zanesti. In gre na volitve po več glasov, kot jih je dobil, preden smo ga videli voditi kakšno vlado. Misija ne-nemogoče pri slovenskih volivcih. Slab film lahko celo dobi slabo nadaljevanje," meni Turk.

Vnela se je tudi živahna razprava med drugimi uporabniki na Twitterju. Pisatelj in komik Boštjan Gorenc Pižama je odstop premierja vlade komentiral v svojem stilu: "A lahko naslednjo vlado zrihtajo v firmi, ki dela vinjete? Ker je to očitno še edina stvar v Sloveniji, ki ne odstopi. Niti z dolgotrajnimi napori."

Uporabnik Twitterja Jure Bajič pa je izrazil dvom o tem, kaj dobrega bi lahko prinesle predčasne volitve. "Do sedaj s temi predčasnimi volitvami nismo nikoli nič pridobili. Bilo je še slabše. In na trenutno stanje, tudi te ne bodo prinesle nič boljšega," je zapisal.

Rok Novak pa je zapisal, da danes pričakuje veliko proslav na desnici. "Ampak špekuliram, da bodo precej preuranjene; meni zgleda tole spretno tempirana poteza s Šarčeve strani, ki se mu bo verjetno bolje izšla, kot bi se mu volitve čez dve leti."

