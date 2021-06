Ohladitev s seboj prinaša krajevne plohe in nevihte

Ponekod po državi že nastajajo krajevne plohe in nevihte, ponoči pa so napovedane predvsem v severnem in zahodnem delu države. Krajevno lahko nastanejo tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Na prometno-informacijskem centru za državne ceste opozarjajo, naj vozniki vozijo s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Prav tako dodajajo, da je ustavljanje pod nadvozi in v predorih prepovedano.

Na agenciji za okolje pa opozarjajo, da se med nevihto ne zadržujte na izpostavljenih mestih in počakajte na varnem mestu, saj nevihta običajno ne traja dolgo.