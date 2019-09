Ohladitev v najhladnejše lege prinaša slano

Ker bo glavnina hladnega zraka tokrat usmerjena nad Vzhodno Evropo, veliko padavin ob fronti ne bo padlo. Pred prihodom fronte se bodo naši kraji danes še nahajali v zelo topli zračni masi. Posamezne predfrontalne plohe in nevihte bodo sredi dneva in popoldne nastajale predvsem v severni polovici Slovenije, medtem ko bo na jugu še vztrajalo suho in deloma sončno vreme. Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se bo ogrelo do 28 stopinj Celzija, na Primorskem in v osrednji Sloveniji jih bo okoli 27, na severu države pa jih bodo termometri pokazali okoli 25.

Zvečer in v noči na sredo bodo krajevne padavine vse pogostejše in se bodo počasi širile proti jugu. V drugem delu noči na sredo in v sredo zjutraj bo prehodno nekaj dežja padlo v večjem delu države. Predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini ter v bližini morja niso povsem izključene nevihte z lokalno močnejšimi nalivi. Na Štajerskem in v Prekmurju bo proti jutru zapihal okrepljen severovzhodni veter, ki bo tem krajem že prinesel razjasnitev.