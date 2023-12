Ohlapnejši policijski nadzor na mejah

Če se sprašujete, kam je iz Slovenije te dni varno odpotovati in kam ne, lahko to preverite tudi s pomočjo posebnega barvnega semaforja na straneh zunanjega ministrstva. "Trenutno odsvetujemo vsa nenujna potovanja v Izrael, Rusijo, Iran, vsa potovanja pa denimo v Libanon, Kongo, Etiopijo," svetuje vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

Predvsem pa vodja konzularne službe opozarja, da spremljajte razmere na poteh, tudi preverjajte veljavnost osebnih dokumentov. Čeravno se boste odpravili samo v sosednjo Hrvaško. "Pričakujemo velik priliv Hrvatov, ki živijo in delajo v zahodni Evropi, pa tudi tistih, ki bodo potovali skozi Hrvaško," pravi hrvaški premier Andrej Plenković. Zato sta se ob robu zasedanja v Bruslju slovenski in hrvaški premier dogovorila, da državi mejno kontrolo za ta čas prilagodita. "Tako da na mejah ne pride do gneč," dodaja hrvaški premier.