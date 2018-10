Oholi minister Bandelli: 'Po zakonu lahko počnem, kar hočem'

"Ne bom ničesar pojasnjeval. Po zakonu lahko počnem, kar hočem." To je odziv ministra za razvoj in kohezijo Marka Bandellija na razkritje o vožnji z modrimi lučmi po avtocesti, ker se mu je prejšnji teden tako zelo mudilo na kongres občin in tekmovanje osnovnošolskih otrok. Mu pa ni v bran stopila niti predsednica njegove stranke Alenka Bratušek.