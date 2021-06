Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začenja z vsesplošno promocijsko kampanjo z naslovom »Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno.« Z njo želimo približati svežo, sezonsko, lokalno pridelano hrano, spodbuditi potrošnike, da posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev ter opozoriti na ohranjanje podeželja.

Slovensko podeželje je izjemno raznoliko, edinstveno oblikovano s številnimi krajinskimi posebnostmi, ki odločilno vplivajo na bivanje, obseg, vrsto rabe zemljišč, ter na izbrani način kmetovanja. Kakovost življenja na podeželju je povezana z ohranjanjem kulturne krajine in naravne dediščine. Na oblikovanje podeželja vpliva digitalizacija, mobilnost, dostopnost, tehnološki napredki in slovenski pridelovalci ter predelovalci, ki proizvajajo lokalno pridelano hrano in ustvarjajo delovna mesta.

S temeljnimi življenjskimi naravnimi viri (tla, voda, zrak, ohranjeni naravni ekosistemi) je potrebno ravnati skrbno. Ti viri so ključnega pomena tudi za pridelavo in predelavo kakovostne in varne hrane. V ospredje se tako mora postaviti slovenski proizvajalec, ki skrbi za pridelavo in predelavo hrane, vpliva na vzdrževano podeželsko krajino, obdelavo zemljišč in tudi za možnosti aktivnosti na podeželju in razvoj turizma. Hrana in okolje sta ob težnji za povečanje samooskrbe nujna sestavna in močno prepletena člena pri ohranjanju podeželja in zagotavljanju hrane. Kmetijstvo je gospodarska panoga, ki v vsej svoji večnamenski vlogi izpolnjuje pričakovanja povezana s hrano, naravnimi viri in skrbi za edinstvenost in razvoj podeželja.

