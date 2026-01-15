Ohromljena štajerska avtocesta: računajte na daljši čas potovanja

Po prvih podatkih policije sta bila v hudi nesreči na štajerski avtocesti udeležena kombi in tovorno vozilo. Vozili sta trčili in zagoreli, ogenj pa se je razširil po celotni širini avtoceste. Voznik kombija, ki je ostal ujet v vozilu, je na kraju nesreče umrl.

V hudi nesreči na štajerski avtocesti umrla ena oseba

Gasilci so ogenj pogasili, avtocesta pa je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med priključkoma Celje center in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zapora je predvidena dlje časa, voznike obvešča prometno-informacijski center.

Promet je na regionalno cesto proti Celju preusmerjen na izvoz Slovenska Bistrica jug, proti Mariboru pa na Celju center. Vozniki osebnih vozil se lahko na regionalno cesto preusmerijo že na Framu proti Celju.

Zaprti so tudi uvozi Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani ter Slovenske Konjice, Celje center, Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru.

Daljši zastoji so na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, zato računajte na precej daljši potovalni čas, opozarjajo. In še: v zastoju ustvarite reševalni pas.