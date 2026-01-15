Naslovnica
Slovenija

Ohromljena štajerska avtocesta: računajte na daljši čas potovanja

Slovenska Bistrica, 15. 01. 2026 11.30 pred 4 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Posnetek zaslona štajerske avtoceste ob 11.20. (vir: Prometno-informacijski center)

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Celje center in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zapora je predvidena dlje časa, zastoji nastajajo tako na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, zato računajte na precej daljši potovalni čas, voznike obvešča prometno-informacijski center. In še: v zastoju ustvarite reševalni pas.

Po prvih podatkih policije sta bila v hudi nesreči na štajerski avtocesti udeležena kombi in tovorno vozilo. Vozili sta trčili in zagoreli, ogenj pa se je razširil po celotni širini avtoceste. Voznik kombija, ki je ostal ujet v vozilu, je na kraju nesreče umrl.

Preberi še V hudi nesreči na štajerski avtocesti umrla ena oseba

Gasilci so ogenj pogasili, avtocesta pa je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med priključkoma Celje center in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zapora je predvidena dlje časa, voznike obvešča prometno-informacijski center.

Promet je na regionalno cesto proti Celju preusmerjen na izvoz Slovenska Bistrica jug, proti Mariboru pa na Celju center. Vozniki osebnih vozil se lahko na regionalno cesto preusmerijo že na Framu proti Celju. 

Posnetek zaslona štajerske avtoceste ob 11.20. (vir: Prometno-informacijski center)
Posnetek zaslona štajerske avtoceste ob 11.20. (vir: Prometno-informacijski center)
FOTO: Promet.si

Zaprti so tudi uvozi Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani ter Slovenske Konjice, Celje center, Celje vzhod in Dramlje proti Mariboru.

Daljši zastoji so na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah, zato računajte na precej daljši potovalni čas, opozarjajo. In še: v zastoju ustvarite reševalni pas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prometno-informacijski center osebnim vozilom priporoča obvoz Celje–Rogaška Slatina–Ptuj–Maribor, vsem tovornim vozilom, ki potujejo med Mariborom in Ljubljano, pa priporoča pot čez Hrvaško.

nesreča štajerska avtocesta promet

Cerkev v Hrastovljah po novem spomenik državnega pomena

Priljubljeni tiktoker ruši slovenske stereotipe: Če ljudi 'boli', nekaj delam prav

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArseneLupin
15. 01. 2026 11.43
Nikakor ni pietetno, da se objavlja slike požara , nesreče , v katerih je en človek umril ! POP TV; vsaj toliko človeškosti bi vendarle morali imeti! Sram vas bodi!
Odgovori
0 0
ptuj.si
15. 01. 2026 11.34
Noro res, da se to dogaja vsaki dan večkrat.... Dajte že te kombije in tovornjake na vlake.
Odgovori
+1
2 1
