Nad Secom zaradi opeharjenja kupcev tudi kriminalisti

Sonja Simetinger iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je okna pri podjetju Secom Krško prvič naročila že pred sedmimi leti, pripoveduje in se, zadovoljna s storitvijo, nanje ponovno obrnila tudi lani novembra. "Prosili so, da naj damo čim več denarja v gotovini, zato sva 750 evrov z možem tudi na tak način poravnala. Po natančnejših izmerah, ki sta jih opravila merilec in direktor te firme, pa smo znesek v višini nad 10.000 evrov poravnali po tekočem računu," pravi Simentingerjeva.

A do opravljene storitve ni prišlo nikoli: po številnih klicih in prestavljenih datumih montaže sta Simetingerjeva ostala brez novih oken in skoraj enajstih tisočakov, a to še zdaleč ni edini primer.

Kot so nam odgovorili s Tržnega inšpektorata, je prijavo v povezavi z istim podjetjem do danes podalo že 30 oškodovancev, največ v zadnjih dveh mesecih, in sicer kar enaindvajset. In medtem ko je trinajst postopkov še v teku ali pa so bile nepravilnosti že odpravljene, je Tržni inšpektorat v šestih primerih izdal opozorilo, v enajstih pa že upravno odločbo; v dveh primerih so izterjavo zaradi pravnomočnosti odločb že prevzeli na FURSU.