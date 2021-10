Okna: zanimiva dejstva

Beseda „okno” v angleščini izvira iz staronorveške besede vindagua , kjer gre za kombinacijo besed veter in okno, dobesedni prevod pa se glasi veterno okno. Angleška beseda window je bila prvič zapisana v začetku 13. stoletja in se je nanašala na luknjo v strehi. Staroangleška različica besede window dobesedno pomeni luknja za oči ali vrata za oči.

Steklena okna so prvi uporabljali Rimljani

Pred izumom stekla so bila okna običajno izdelana iz papirja, blaga, živalske kože ali tankih rezin marmorja in lesa.

Pred pojavom steklenih oken je bilo „okno” pravzaprav luknja v steni. Za prva steklena okna so zaslužni Rimljani, ki so okoli leta 100 n.št uporabljali tehnike pihanja stekla iz starega Egipta. Ta okna so bila zelo debela in skoraj nemogoče je bilo videti skozi njih.

Papiranta okna so bila popularna v Aziji

Okna iz naoljenjega papirja so se pogosto uporabljala v najstarejših azijskih kulturah. Papirnata okna so bila pogosta na Kitajskem, v Koreji in na Japonskem. Maščoba je zapolnila vrzeli med papirnatimi vlakni in zagotovila razpršen vir svetlobe. Ta okna so uporabljali tudi ameriški pionirji. Tradicionalna steklena okna so bila v 19. stoletju namreč precej draga, zato so bila papirnata okna cenovno ugodnejša alternativa.

16. in 17. stoletje

Konec 16. stoletja so steklena okna veljala za razkošje in tudi najbogatejši so jih imeli le v najpomembnejših prostorih. Okna so bila tako cenjena, da so jih aristokrati, ki so bili več mesecev odsotni in so obiskovali svoja druga posestva, v času svoje odsotnosti okna sneli in jih shranili. Steklena okna so se v domovih začela uporabljati šele v začetku 17. stoletja.

Davek na okna



Leta 1696 je bil v Angliji, v času vladavine Vilijema III., uveden davek na okna. Davek je temeljil na številu oken v stavbi – tako so bile hiše z manj kot desetimi okni sprva oproščene plačila davka, lastniki hiš z več okni pa so morali za vsako dodatno okno plačati dodaten davek. Poleg tega je bilo davek izjemno enostavno pobirati, saj je bilo število oken jasno vidno že iz ulice. Leta 1851 pa je bil davek razveljavljen, potem ko so ljudje začeli zazidavati okna in, ko je bilo vse več poročil o boleznih zaradi slabega prezračevanja in nezadostne svetlobe.

Reciklaža

Steklo je mogoče 100-odstotno reciklirati. Pravzaprav ga je mogoče reciklirati v neskončnost, ne da bi izgubil kakovost ali čistost. Poleg tega steklo razpade šele po 1 milijonu let, gre namreč za enega izmed materialov, ki jih je izdelal človek, z najdaljšo življenjsko dobo.





