Okoli 100 prebivalcev Brd še vedno brez ceste v svet
Približno 100 prebivalcev Kožbanskega kota v Goriških brdih je že osmi dan brez ceste v svet, čeprav so z nje že odstranili zemeljski plaz. Dostop je dovoljen zgolj intervencijskim vozilom. Pristojni pojasnjujejo, da bodo cesto odprli za ves promet, ko bo dovolj varna. Brici ob tem opozarjajo, da mora država čimprej pristopiti na pomoč pri sanaciji vinogradov, saj bi sicer to vodilo k opuščanju kmetijstva in zaraščanju površin.
