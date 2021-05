Okoli 200 ljudi od ministrstva prejelo SMS: Vsi boste aretirani!

"Spoštovani, v predhodnem sporočilu je prišlo do neljubega pripetljaja, za katerega se iskreno opravičujemo. Testirali smo masovno pošiljanje sporočil z napačnim in po naši krivdi neustreznim besedilom, " se je glasilo drugo sporočilo.

" Vsi boste aretirani! " je bilo zapisano v sporočilu, ki ga je prejelo okoli 200 uporabnikov storitev e-uprave. Okoli 45 minut za prvim pa so uporabniki prejeli še drugo SMS-sporočilo, in sicer z opravičilom, poroča MMC .

Čeprav je marsikdo najprej pomislil na to, da je prišlo do vdora v računalniški sistem javne uprave, kot kaže, temu ni tako. Kmalu po dogodku je tudi Policija prejela obvestilo, iz katerega so izhajali določeni sumi kaznivega dejanja napada na informacijski sistem po 221. členu kazenskega zakonika, a so po zbiranju obvestil ugotovili, da kaznivega dejanja ni bilo."Na podlagi zbranih obvestil je bilo ugotovljeno, da ni prišlo do kaznivega dejanja napada na informacijski sistem," so zaMMC navedli na Generalni policijski upravi.

Kot še poroča portal, je informacijo o omenjenem dogodku prejela tudi uprava za informacijsko varnost, ki je od začetka lanskega leta pristojna za prijavo incidentov v sistemih državne uprave. Ugotovili so, da "ne gre za incident v skladu z zakonom o informacijski varnosti."

Šlo je za človeško napako

Na ministrstvu so za MMC povedali, da je bila to "človeška napaka pri testiranju, ki ga je izvajal zaposleni sodelavec za čas predsedovanja." Vsebina sporočila je morda nekatere prestrašila, drugim se je morda zdela zabavna, a o smislu za humor delavca, ki je sporočilo napisal, naj sodi vsak sam. Na MZZ so dodali, da je šlo glede vsebine sporočila za nepremišljenost sodelavca, pri določitvi kroga prejemnikov obvestila pa za napako.

Omenjeno SMS-sporočilo naj bi prejelo okoli 200 ljudi.

Za dodatna pojasnila smo vprašanja naslovili na MZZ, a do zdaj še nismo prejeli odgovora.